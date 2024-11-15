幾何與光的實驗玩興 Hermes全新高級珠寶奇趣也哲學

人的五官中包含了視覺、聽覺、嗅覺等不同感官感知，但其實不同感知間也偶有互通有無，例如嗅覺的甜感可轉化成為味蕾的甘美感受。愛馬仕（Hermes）正式於台灣推出高級珠寶第八篇章「Les Formes de la Couleur」系列，在台展出珠寶合計56件、總價破8億，更有愛馬仕珠寶創意總監Pierre Hardy別出心裁的想像力：以色彩表達幾何形狀，展現奇趣也哲學性的閃耀創作。

本次展出共包含「色彩肖像」（Portraits de la couleur） 、「靈動彩筆」（Fresh Paint） 、「繽紛如虹」（Arc en couleurs）、「愛馬仕流彩」（Hermès Diaprés）、 「流光溢影」（Supracolor）、 「色彩之形」（Les Formes De La Couleur）、「色彩氛圍」（Color Vibes），以及「彩色快門」 （Color Flash）...等9個系列，其中最高單價為一條主石4.09克拉的Supracolor流光溢影系列項鍊，訂價上看6,900萬元。

愛馬仕珠寶創意總監Pierre Hardy為此套用了馬術專有名詞的「跨越障礙」、大膽提出主張：色彩是有形體、是有形狀的，「這一系列是色彩塑形之作，我想尋求一種方式來表達這種基本現象——愛馬仕的色彩——並建立一個強大、自主和獨立的特性。」 原來系列創作源起於Pierre Hardy過往攻讀藝術學位時曾接觸色彩理論，這讓他開始思索色彩與幾何形體是否存在等號，像是假若紅色是正方形、那麼此一正方形背後想傳達的意念為何？他並以此進一步探索，讓Hermes足以自由創造各種符碼，重新檢索像是環釦與柱狀釦、具錨鏈和釦環元素的Chaîne d’ancre、甚至品牌經典的Kelly包與Birkin包是否存在更多可能？

全系列珠寶的色彩偏向粉嫩、輕柔而不張揚，一如Hermes服裝或包款的和諧輕快，同時Pierre Hardy身兼造型藝術與芭蕾舞團的雙重背景，更讓他在創作時嫻熟捕捉到珠寶與肢體的曼妙律動，甚至珠寶本身也帶有一股脫胎自舞台劇的戲劇張力，令人目不轉睛。

例如「流光溢影」（Supracolor）從三稜鏡得到靈感，因為當白光穿越三稜鏡時，隨折射角度不同、輸出色彩亦大不相同。項鍊正中央因而鑲嵌了一顆罕見三角形切割、重約18.41克拉的金紅石石英為主石，再選用白色、橙色和灰色月光石珍珠，黑色與灰色尖晶石，以及玉髓、綠玉髓、玫瑰石英和粉紅色電氣石。透過左右強烈的黑白對比與下方的彩色寶石珠串，演繹光線色彩與能量的自由流動、變化萬千；又像是「色彩氛圍」（Color Vibes）系列無論手環、戒指的中央都選用大克拉半寶石為主石，外側再鑲嵌大量的彩色半寶石，借以想像當寶石投入水中時所引起的色彩漣漪，讓雀躍感受如輻射般、層層擴散。

不容錯過的則有「色彩之舞」（Bal Des Couleurs）系列的項鍊與戒指，其設計左右皆呈不對稱的色彩、寶石鑲嵌與彩漆，尤其戒指正似從空中俯瞰舞池內旋轉飄蕩的裙擺，色彩斑斕活躍，讓珠寶像陪伴配戴者般，心中隨時響起舞會樂音，也令愉悅、笑聲和舞會熱力，永不停歇。