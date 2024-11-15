金曲歌手齊聚！永豐餘百年慶周末小舞台呼籲永續好生活

音樂，可以療癒身心，傳遞快樂，也能透過音樂，邀請大家一起參與永續好生活。1月20～26日在台北101水舞廣場舉辦的「YFY Better Choice 永豐餘百年展」中，於11月22～24日周末期間，特別打造「周末小舞台」，邀請多位金曲歌手現場演唱，還有廢棄物新生秀的演出，邀請所有人一起來聆聽音樂，感受現場的永續好生活。

11月22日周五，將由金曲歌后徐佳瑩壓軸演出，她也很重視永續環保，現場會分享自己的永續小撇步；今年剛奪下金曲歌后的孫盛希，也將現場演唱，分享自己的永續好選擇，同時包括新生代歌手ANGIE安吉、徐暐翔與Shawn尚融等也會演出，開場則由水管阿民，以拖鞋敲打水管，以及現場民眾的聲音，共同演繹廢棄物新生秀。

一首「如果可以」成為每個人都會唱的金曲，11月23日周六由韋禮安壓軸演出，他平常也重視永續，還會回收髒水用來沖馬桶，減少浪費；當紅金曲樂團麋先生，也在現場演出，近期演唱會全都秒殺，現場也將帶來眾多歌曲，其他有Chrisflow唐仲彣、陳忻玥與楊奇煜現身演唱；擅長使用各種廢棄物，敲打出美妙節奏的Han Beat吳承翰，也會帶來互動演出。

11月24周日壓軸由金曲歌后艾怡良獻唱，生活中她特別重視環保，拒絕過度包裝的商品，也會分享許多生活好選擇的永續行為；以眾多情歌走紅的梁文音，也將帶來演出，其他有李佳歡、李芷婷、阿布絲等現場演出。

YFY Better Choice 永豐餘百年展除了有周末小舞台，更能提前預約參觀，全台首度引進的「Wikkelhouse全循環屋」」，由紙為主要原材料，搭配木質嵌板建築結構而成，在其中展現出下個世代未來永續生活的新樣貌。

YFY Better Choice 永豐餘百年展 日期：2024年11月20～26日（周三～周二） 時間：周日～周四為10：00～20：00；周五與周六為10：00～21：00 地點：台北101水舞廣場 永豐餘百年活動網站：https://100th.yfy.com/ （不同活動另有開放時間，請上永豐餘百年活動網站查詢）