超熱血的選秀你追了嗎？2024網友熱議6大選秀節目一次看



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤「2024選秀節目」話題的網路聲量表現，帶您了解討論度最高的6檔選秀節目。

近年來各類選秀節目在全球掀起熱潮，從男女偶像團體的出道成員選拔到原創音樂的對決碰撞，熱血且充滿張力的競賽過程吸引無數觀眾投入其中，更在社群上引發眾多討論；本次我們便針對2024年截至10月底播出的選秀節目進行回顧與盤點，一起來看看最受熱議的節目有哪些吧！

「原子少年2」延續前作熱度但賽制引爭議？ 「新說唱2024」選手平均實力受關注

▲ 網友熱議TOP6 2024選秀節目 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上針對「2024選秀節目」的討論，可以發現《原子少年2》的討論度高居第一，其延續了第一季的概念，將所有參賽選手依不同特質分組為六大行星相互競爭。隨著每輪競賽的展開，有網友評價選手們「整體實力都很不錯」、「原來有這麼多好看五官精緻的男生嗎」。

但也有人認為節目整體「歌曲沒有第一季抓耳」，且雖然看得出選手用心準備舞台，但「賽制太亂了」，導致數名備受看好的潛力人選提前「硬生生被淘汰」，引起部份網友不滿；日前《原子少年2》冠軍隊伍也已出爐，總決賽播出前後的話題熱度再創高峰。

《新說唱2024》則為中國知名嘻哈選秀節目《中國新說唱》的續作，集結了來自各地的頂尖說唱歌手，透過音樂和舞台交流碰撞、充分展現個人魅力。其中，屏東出身的台灣參賽者「God Øne」受到不少人關注，他曾在節目中表演台語金曲《愛拼才會贏》，讓網友大讚「能在這節目帶動全場唱閩南語直接Respect」、「那種散播本土語言帶動的氣氛好感動」。

不過，網友對《新說唱2024》的觀後心得也相當兩極，有民眾表示「選手水準肉眼可見的提升，連回鍋肉都變強了」、「這季不錯啊風格蠻多的」，但也有人指出「節目組沒什麼新意」、「整體沒什麼節目效果」，認為本季缺乏讓人印象深刻的記憶點，跟前幾季相比較為可惜。

另一檔男團選秀節目《SCOOL》也備受網友熱議，節目由臺灣與南韓跨海聯手打造，並以「學校」作為背景設定，參賽選手們在節目中努力學習成長，透過舞台競演與觀眾投票，競爭僅有的7個出道名額。《SCOOL》開播以來收穫不少好評，針對賽制有網友表示「真的是學校的感覺，還分班長副班，練習也是一起的，跟其他選秀不一樣很有趣」，而對於選手們的表演則稱讚「開麥很有誠意」，認為未經過度修音的唱跳舞台更能真實呈現參賽者的實力和魅力。

此外，節目請來陣容強大的導師群也是網友們的關注重點，直呼「為了導師陣容而追」、「李洪基導師真神，現場歌唱教學」，導師們針對選手表現直接而客觀的點評也受到觀眾青睞，表示「雖然很殘忍，但這樣真的才對學生有幫助！」。

以上幾檔節目你看過了嗎？選秀節目的吸引人之處就在於觀眾能見證每位選手挑戰夢想、為其拚搏的過程，而除了上榜的節目之外，目前也有其他幾檔選秀正在如火如荼地進行中，如果你也是選秀節目的忠實粉絲，那就千萬別錯過！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「2024選秀節目」相關討論則數。

觀測期間：2024/01/01~2024/10/31，共十個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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