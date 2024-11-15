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滿滿的吉伊卡哇、卡皮巴拉！家樂福化身爆紅角色周邊商品專門店
家樂福除了能採購各類生鮮食材、日常所需，最近更陸續引進多款爆紅角色周邊商品，繼10月初推出「Care Bears歡樂熊時光」一系列彩虹熊周邊，還沒用力宣傳就默默被粉絲搶購一空之後，最近又默默引進一系列爆紅、經典人氣療癒系IP周邊商品，吉伊卡哇、卡皮巴拉、庫洛米、蠟筆小新、七龍珠等，品項包含玩偶、文具、玩具，在家樂福量販店專區限定上架，等待粉絲們尋寶。家樂福透露，旗艦店鋪品項最齊全，又以內湖店販售商品最多元。
最近不論男女老少都風靡的吉伊卡哇，3大主角玩偶一次收齊，還有6吋/12吋/16吋大小可以選擇，另外漫畫單行本全套5集也都有。流著鼻涕的卡皮巴拉、變身漢堡的卡皮巴拉，還有拍拍燈、吊飾、手圈、文具、背包等各式各樣療癒商品，就算沒有實際功用也讓人超想全部帶回家。另外最近突然重新翻紅的三麗鷗角色酷洛米也有專區，跨世代動漫角色七龍珠，普屋蓋毯、龍珠抱枕組、神龍後背包，連大人都想要。
家樂福提醒，每張只要50元的35周年限量刮刮卡，11月15日23:59是序號登錄截止最後期限，還沒入手或是還沒登錄的趕快把握時機，有機會抽中價值超過12萬的羅馬/米蘭雙人6天3夜自由行，還有iPhone 16 Pro、Dyson吸塵器、LG電子衣櫥等多項大獎總價值近190萬等你來抽。
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