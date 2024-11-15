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加價99元享雙倍美味！SUBWAY新品上市限時推重量級套餐

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
SUBWAY推出全新「起司香蒜系列」，口味包含嫩牛、雞胸排雙口味。圖/SUBWAY提供
SUBWAY推出全新「起司香蒜系列」，口味包含嫩牛、雞胸排雙口味。圖/SUBWAY提供

天氣逐漸轉涼，全球知名潛艇堡品牌SUBWAY即日起推出全新冬季限定「起司香蒜系列」，包括「起司香蒜嫩牛」與「起司香蒜雞胸排」，滿足不同的肉食愛好者。此外，同步推出重量級加量方案，即起至2025年1月7日、購買「起司香蒜系列」，加價99元即可享受雙倍的肉量、起司，及雙倍的起司大蒜醬。

SUBWAY也推出「吃堡加碼暢享Coke Zero」活動，凡購買任一潛艇堡，即可以15元優惠加購乙杯Coke Zero 16oz.。

新品「起司香蒜嫩牛」，以厚實的牛肉搭配香濃起司大蒜醬，鮮香撲鼻；「起司香蒜雞胸排」則以滑嫩多汁的雞胸排，搭配起司大蒜醬、再淋上SUBWAY人氣墨西哥西南醬，層次豐富。兩款潛艇堡的美味靈魂，在於SUBWAY獨家特製的起司香蒜醬，配以經典的巴馬乾酪麵包及切片起司，使蒜香更加濃郁突出，必不可少的蔬菜則增添整體爽脆口感。

品牌 起司 麵包

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