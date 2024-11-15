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EMU3000型N規精密模型原價破萬元 今開賣不到1小時完售

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵公司攜手知名模型製造商日本株式會社関水金屬KATO公司，首次推出以台鐵EMU3000型列車為原型製作的N規精密模型。圖／台鐵公司提供
台鐵公司攜手知名模型製造商日本株式會社関水金屬KATO公司，首次推出以台鐵EMU3000型列車為原型製作的N規精密模型。圖／台鐵公司提供

為推廣鐵道商品與附業開發，台鐵公司於去年12月與日本株式會社関水金屬KATO公司簽約，開發EMU3000型N規模型，首批限量100套今上午10時25分開賣，原價1萬800元，首賣優惠9100元，不到11時10分即完售，並首度公開KATO公司特製專屬「台灣限定版」2款包裝，以EMU3000型紅線款及綠線款顏色區分，提供不同收藏選擇。

台鐵公司攜手知名模型製造商日本株式會社関水金屬KATO公司，首次推出以台鐵EMU3000型列車為原型製作的N規精密模型，今上午10時25分正式開賣，限量100套，不到1小時即搶購一空。

台鐵公司指出，今在模型首賣會現場播放由KATO公司提供的模型運行影片，以及EMU3000型N規模型動態展示，民眾不僅可以親眼見識模型的高擬真度及逼真運行效果，更能體驗模型在軌道上行駛的真實模樣，彷彿EMU3000型列車就在軌道上奔馳。

台鐵公司表示，為回饋民眾，加碼於12月7日至12月8日於台北車站大廳舉辦「鐵道模型展」，持續提供展場特惠及驚喜紀念禮品，希望藉由此次跨國合作，讓更多民眾從中體驗鐵道模型趣味性，更進一步將「鐵道模型趣味」推廣至全球，未來台鐵x KATO將開發出更多款火車精密模型。

台鐵公司攜手知名模型製造商日本株式會社関水金屬KATO公司，首次推出以台鐵EMU3000型列車為原型製作的N規精密模型。圖／台鐵公司提供
台鐵公司攜手知名模型製造商日本株式會社関水金屬KATO公司，首次推出以台鐵EMU3000型列車為原型製作的N規精密模型。圖／台鐵公司提供

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