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現烤千層酥上國道！微熱山丘新品牌Smille前進中台灣

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
「Smille 微笑蜜樂」不只有多款蜜樂酥，清水服務區門市限定販售兩款水果餅乾─百香果餅乾與香蕉餅乾。圖/微熱山丘提供
「Smille 微笑蜜樂」不只有多款蜜樂酥，清水服務區門市限定販售兩款水果餅乾─百香果餅乾與香蕉餅乾。圖/微熱山丘提供

繼台北松菸、高雄駁二後，微熱山丘的新品牌Smille微笑蜜樂，第三間門市今（11月15日）正式進駐全新改裝的台中清水服務區，旅客們可輕鬆品嘗現點現做的水果千層酥，以及選購微熱山丘的水果甜點作為伴手禮。

台中清水服務區是全台國道營收最高的服務區，年營業額超過5億元，每日吸引15,000人次往返，可見國道服務區的商機潛力。因此，從南投起家的微熱山丘，也將新品牌Smille微笑蜜樂帶進國道，也象徵品牌回歸中部發源地、為旅客帶來溫馨的服務體驗。

Smille清水門市延續品牌的「S」字型Logo，採用清新的莓果粉牆、創造流暢曲線吧檯，搭配綠色植栽點綴，營造出空間的開闊和舒適感，店內充滿了現烤千層酥的香氣，為旅客提供短暫充電，並增添旅途的幸福感。

配合清水門市開幕，也首度推出限定的水果餅乾系列，包括百香果餅乾和香蕉餅乾兩種口味。此外，凡購買蜜樂酥並自備環保杯，Smille將招待一杯特調飲品。

門市資訊：

地址：清水服務區L120 (台中市清水區吳厝二街89號)

時間：周一到四 9:00-21:00；周五到日 9:00-22:00

電話：0800-292-767

「Smille 微笑蜜樂」第三站進駐清水服務區，搭配植栽與現烤千層酥的奶油香氣，讓旅途短暫充電。圖/微熱山丘提供
「Smille 微笑蜜樂」第三站進駐清水服務區，搭配植栽與現烤千層酥的奶油香氣，讓旅途短暫充電。圖/微熱山丘提供

品牌 餅乾

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