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薰衣草新色太夢幻！OSIM「5感養身椅」助調節腦波頻率 徹底放鬆身心靈

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
OSIM 5感養身椅全新薰衣草炫光粉紫款養身科技升級新上市。圖／OSIM提供
OSIM 5感養身椅全新薰衣草炫光粉紫款養身科技升級新上市。圖／OSIM提供

趁著百貨周年慶檔期，OSIM於台北忠孝Sogo 8樓全新打造「OSIM養身科技概念館」，除了邀請人氣男星胡宇威擔任一日店長，更同步亮相2024全新OSIM uDream Pro 5感養身椅「薰衣草炫光粉紫」新色，除了原有日本按摩大師打造真人手感的OSIM專利按摩科技，更全新程式升級將養身與睡眠科技結合，加入ASMR技術和Theta腦波音樂，全面照顧使用者的身心健康。

5感養身椅除了原有的「數據AI科技」，透過醫學大數據分析，能在每次按摩前幫你檢測「壓力值」，客製專屬紓壓程式之外，今年更加入ASMR技術（自主感覺經絡反應）與Theta腦波音樂，兩者共同作用之下營造出深度放鬆的感官體驗。ASMR技術能以輕柔的聲音刺激身心，進而釋放多巴胺和催產素從而引發愉悅的生理反應；而Theta腦波音樂則針對腦波頻率進行調節，幫助大腦進入放鬆狀態，提升使用者的睡眠品質。運用聲音、音樂頻率影響腦波，並結合情緒調節技術，為使用者帶來全面的心靈放鬆。

搭配App更可以使用業界首創「引導式心向法」，透過影像及語音引導，讓人身歷其境在腦海中建構出優美放鬆環境，並藉由紓緩音樂、香氛氣味及專利按摩科技，享受極緻的沉浸式紓壓體驗。除了原有的星空、森林、海灘養身秘境模式，這次更新增好眠時光ASMR模式，身心靈都幫你照顧到。

5感養身椅原價268,000元，百貨周年慶期間特價228,000元，並享有滿萬送千現省2萬元的超值折扣。此外，購買者還可以選擇30期0利率分期付款，加碼再贈45個月的全機保固。OSIM還針對按摩椅提供了舊換新服務，不限品牌的按摩椅皆可以優惠價換購全新5感養身椅。

另外，OSIM也預告將推出全新概念沙發按摩椅，12月20日至12月29日期間於SOGO忠孝館12F，將以「OSIM沙發抓馬秀」沉浸式劇場，帶來超越感官的娛樂盛宴，即日起網路預約開跑，體驗再贈奢華毛氈手袋。

OSIM預告將推出全新概念沙發按摩椅，現可上網預約體驗場次。圖／OSIM提供
OSIM預告將推出全新概念沙發按摩椅，現可上網預約體驗場次。圖／OSIM提供
5感養身椅擁有「數據AI科技」，在每次按摩前幫你檢測壓力值。記者黃筱晴／攝影
5感養身椅擁有「數據AI科技」，在每次按摩前幫你檢測壓力值。記者黃筱晴／攝影
App升級推出好眠時光ASMR模式。圖／OSIM提供
App升級推出好眠時光ASMR模式。圖／OSIM提供
OSIM邀請胡宇威擔任「OSIM養身科技概念館」一日店長。圖／OSIM提供
OSIM邀請胡宇威擔任「OSIM養身科技概念館」一日店長。圖／OSIM提供
5感養身椅採用日本按摩大師打造真人手感的OSIM專利按摩科技。記者黃筱晴／攝影
5感養身椅採用日本按摩大師打造真人手感的OSIM專利按摩科技。記者黃筱晴／攝影

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