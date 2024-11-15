萊爾富首度攜手阿華田！聯名推Hi café系列飲品與麵包新品「阿華田巧克力歐蕾、草莓巧克力歐蕾」必嘗

時序進入冬天，氣溫明顯下降，民眾在飲食需求上愈來愈偏好香氣撲鼻、口感濃郁的食物，根據萊爾富內部數據顯示，巧克力系列飲品在冬季銷量明顯較夏季約成長2倍。瞄準冬季甜蜜商機，即日起萊爾富首度攜手瑞士百年經典品牌「阿華田」，推出各3款Hi café阿華田新飲品與阿華田麵包新品，以阿華田優質的大麥麥芽、純淨牛奶與香濃可可製作出營養美味的系列聯名飲品與麵包。

即日起，萊爾富攜手阿華田聯名推出3款Hi café阿華田系列飲品，包含單杯售價60元、Hi café大杯系列的「阿華田巧克力歐蕾」、「阿華田草莓巧克力歐蕾」，以及單杯售價65元的「阿華田摩卡咖啡」。「阿華田巧克力歐蕾」以巧克力麥芽搭配醇厚牛奶，口感濃郁滑順；「阿華田草莓巧克力歐蕾」結合麥芽可可的香甜與草莓的微酸，再搭配醇厚牛奶，打造多層次口感；「阿華田摩卡咖啡」則將香甜的阿華田巧克力與微苦的咖啡完美融合。