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萊爾富首度攜手阿華田！聯名推Hi café系列飲品與麵包新品「阿華田巧克力歐蕾、草莓巧克力歐蕾」必嘗

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
萊爾富首度攜手阿華田聯名推出Hi café系列新飲品與麵包系列新品。圖／萊爾富提供
萊爾富首度攜手阿華田聯名推出Hi café系列新飲品與麵包系列新品。圖／萊爾富提供

時序進入冬天，氣溫明顯下降，民眾在飲食需求上愈來愈偏好香氣撲鼻、口感濃郁的食物，根據萊爾富內部數據顯示，巧克力系列飲品在冬季銷量明顯較夏季約成長2倍。瞄準冬季甜蜜商機，即日起萊爾富首度攜手瑞士百年經典品牌「阿華田」，推出各3款Hi café阿華田新飲品與阿華田麵包新品，以阿華田優質的大麥麥芽、純淨牛奶與香濃可可製作出營養美味的系列聯名飲品與麵包。

即日起，萊爾富攜手阿華田聯名推出3款Hi café阿華田系列飲品，包含單杯售價60元、Hi café大杯系列的「阿華田巧克力歐蕾」、「阿華田草莓巧克力歐蕾」，以及單杯售價65元的「阿華田摩卡咖啡」。「阿華田巧克力歐蕾」以巧克力麥芽搭配醇厚牛奶，口感濃郁滑順；「阿華田草莓巧克力歐蕾」結合麥芽可可的香甜與草莓的微酸，再搭配醇厚牛奶，打造多層次口感；「阿華田摩卡咖啡」則將香甜的阿華田巧克力與微苦的咖啡完美融合。

萊爾富同步再推出3款阿華田聯名麵包系列新品，包含單件售價32元的「阿華田夾心吐司」、「阿華田好棒棒麵包」，以及單件售價45元的「阿華田杯子蛋糕」。「阿華田夾心吐司」與「阿華田好棒棒麵包」在鬆軟的麵包體中注入香氣濃郁的阿華田奶霜餡，是巧克力控必嘗的麵包新品；「阿華田杯子蛋糕」散發淡淡的麥芽巧克力香氣。

滿足麵包控味蕾，萊爾富首度攜手阿華田聯名推出3款麵包新品，包含夾心吐司、好棒棒麵包、杯子蛋糕。圖／萊爾富提供
滿足麵包控味蕾，萊爾富首度攜手阿華田聯名推出3款麵包新品，包含夾心吐司、好棒棒麵包、杯子蛋糕。圖／萊爾富提供
萊爾富首度攜手阿華田聯名推出3款冬季必喝的Hi café阿華田系列新飲品，包含巧克力歐蕾、草莓巧克力歐蕾、摩卡咖啡。圖／萊爾富提供
萊爾富首度攜手阿華田聯名推出3款冬季必喝的Hi café阿華田系列新飲品，包含巧克力歐蕾、草莓巧克力歐蕾、摩卡咖啡。圖／萊爾富提供

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