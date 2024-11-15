吃不到麥當勞厚鬆餅堡？全家便利商店限時3天推「鬆餅豬肉堡」鄉民許願DIY組合優惠

麥當勞日前開賣「厚鬆餅堡系列」早餐，吸引大批消費者早起排隊搶買，也有許多人大嘆「買不到」！有網友突發奇想，既然買不到麥當勞厚鬆餅堡，那就利用全家便利商店的極鬆餅和豬肉起司堡自己DIY，發揮「黑白大廚」的創意精神，超簡單組合就能輕鬆嘗到鹹甜好滋味。

全家便利商店也緊跟話題潮流與網友心聲，旋即推出「鬆餅豬肉堡」鄉民許願DIY組合套餐價，11月15日至11月17日限時3天，經典蜂蜜鬆餅＋豬肉起司堡優惠組合價59元、經典蜂蜜鬆餅＋豬肉起司蛋堡優惠組合價69元，並強調「網友DIY組合攻略登場」、「免排隊」、「大家的希望全家為您實現」。