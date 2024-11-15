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碳中和技術、能源轉型合作 台法在巴黎辦研討會

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
「台法工業減碳研討會」11月13至14日在巴黎舉行，雙方都期望未來在能源轉型與減碳技術展開更多聯合研究與產業合作。圖／國科會提供
「台法工業減碳研討會」11月13至14日在巴黎舉行，雙方都期望未來在能源轉型與減碳技術展開更多聯合研究與產業合作。圖／國科會提供

為強化台法科技合作協議（Science and Technology Cooperation Convention, STC）合作，國科會法國在台協會，共同補助台法雙方科研學者11月13至14日在法國巴黎共同舉辦「台法工業減碳研討會」，根據協議中的淨零議題，討論未來在碳中和技術、能源轉型等領域的具體合作方向。

2023年11月簽署的台法科學與技術合作協議，確立了包括半導體與量子、健康、數位、網路安全及人工智慧，綠色產業及能源、減碳，太空與海洋等6大重點合作領域；雙方4月在台北舉行的台法科學研究會議初步辨識重點合作領域的關鍵議題。

國科會表示，雙方在此框架下定期召開科學研究會議，強化在科學研究和技術創新方面的合作。此次研討會也邀請法國生態轉型和領土凝聚部（MTECT）和高等教育暨研究部（MESR）代表分享該國能源政策發展現況與台法雙邊學術合作計畫的進展和管道。台法雙邊來自學術界、研究機構以及政府部門，合計近40名專家學者參與，為台法淨零領域鋪設多層次的合作平台，期望後續在能源轉型與減碳技術能展開更多聯合研究與產業合作。

國科會說，此次會議由台方議題召集人清大分析與環境科學研究所講座教授董瑞安、中大水文與海洋科學研究所教授李明旭，與法方議題召集人法國洛林大學副校長Fabrice Lemoine及法國國家科學研究院（CNRS）太空與地球科學研究所副主任Laurent Jammes共同籌備舉辦。

除了淨零政策討論外，國科會說，本次會議也聚焦在四大主題，包括碳捕獲再利用（如應用於生質能源）、能源效率提升、地下工程科技及社會治理（如碳封存、地熱能與天然白氫）等，期望促進雙邊在淨零排放領域的科技政策與研究發展合作。

國科會 法國 淨零

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