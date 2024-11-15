一人10800！壽司芳「大閘蟹套餐」獨享6兩重大閘蟹3隻

繼2020年秋季首度推出「大閘蟹套餐」後，米其林星級日本料理餐廳「壽司芳」今秋再度推出「2024大閘蟹套餐」，每份套餐都至少使用六兩重的「洪澤湖大閘蟹」3隻以上，並由專人手工拆蟹取肉，吃得到大閘蟹春卷、大閘蟹握壽司、大閘蟹釜飯等不同美饌，呈現時令限定的極致美味。

本季壽司芳打造的大閘蟹套餐，由「過貓、斷木菇、大閘蟹肉、德島酸橘汁、斷木菇高湯」擔任開場。使用日式高湯浸泡斷木菇作為基底，搭配過貓、大閘蟹肉，整體風味清爽淡雅，並透過德島酸橘汁增添明亮感。「大閘蟹、菊花醋凍、魚子醬」取用大閘蟹身體部位，搭配日本黃菊花製成的醋凍，帶來微酸清爽滋味，並且豪邁地擺上滿滿的魚子醬，為蟹肉賦予立體鹹香。

「蓮藕芝蝦日式饅頭、大閘蟹、柴魚高湯芡」先使用蓮藕與芝蝦磨成泥，再裹入大閘蟹肉酥炸，最後淋上柴魚高湯芡汁。在鬆軟的饅頭外皮中，吃得到細緻的蟹肉，芡汁也增添溫潤滑順的口感，散發濃厚的日系韻味。「大閘蟹春捲、蟹膏、韭黃、柴魚高湯醋」使用整整一隻大閘蟹作為餡料，包括蟹鉗、蟹身、蟹腳與蟹膏等全部部位，並且搭配韭黃突顯清香。品嚐時可輕沾柴魚高湯醋、滴上酸桔，為酥脆的春捲皮、甘甜的餡料帶來巧妙平衡。

「鯖魚棒壽司、大閘蟹、蟹膏」選用日本大分縣鯖魚製成的棒壽司為基礎，並於醋飯內拌入蟹鉗肉，再擺上鮮美的蟹膏，讓鯖魚棒壽司的風味再上一層樓。至於「大閘蟹、蟹膏握壽司」則是以最單純的型態，堆疊起滿滿的大閘蟹肉與蟹膏，用量達一整隻，屬於直球對決的美味。「大閘蟹釜飯、蟹膏、 生筋子、舞菇、蟹油、日本西西豆」將北海道七星米以柴魚高湯烹煮，並且拌入大閘蟹肉，還搭配日本舞菇、西西豆等食材。上桌前，會再添加自製的螃蟹油提昇整體飽滿度，最後搭配北海道生筋子、大閘蟹膏，帶來色澤鮮艷又華麗的滿足。