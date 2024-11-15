Balenciaga 6XL運動鞋、2024 Skiwear系列點燃冬日活力

雖然台灣四季氣溫變化不大，但前往日韓滑雪也是不少人的冬季的度假之選。法國時尚品牌Balenciaga相繼推出6XL全新運動鞋形象廣告以及2024 Skiwear系列，透過誇張輪廓比例的鞋履與兼具機能性與前衛造型的滑雪服、配件，展現冬日活力。

Balenciaga擁有誇張比例的XL系列運動鞋，過去曾陸續推出過XL、3XL甚至是10XL系列鞋款，近日品牌發表全新6XL系列，鞋款延續圓弧鞋底、中段收束設計的沙漏形結構，並以白、灰或黑色科技網布搭配金屬質感鞋面，在攝影師Chris Lensz掌鏡的平面形象下並由女模Lise Sauvé腳踏白色款、傳遞前衛的街頭潮流姿態。

2024 Skiwear系列帶來了耐寒服飾與各式滑雪裝備，包含滑雪盔、雪杖、滑雪板。具有專業保溫層以及抗撕裂科技外殼是Parka大衣、滑雪褲、修身連體衣等單品特色，此外拉鍊上衣、毛毯式披肩與馬甲的表面則加上了仿毛皮或仿薄絨，有溫暖質感、也有動物友善考量；以經典極地靴為原型的Alaska雪地靴則捲土重來，並具備寬大外型與防寒內襯，除了黑色尼龍男士款外、另也有女士毛毛款，添增雪地中的華麗指數。