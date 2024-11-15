AI一家親？Google Gemini應用程式正式在iPhone上推出

搶在Apple Intelligence正式在台灣推出之前，Google搶先宣布在iPhone上推出專屬設計的Google Gemini應用程式，現在透過App Store即可免費下載，讓你在iPhone上也能使用Google的個人AI助理。

iPhone用戶下載Google Gemini應用程式，連結個人Google帳號之後，即可開始使用各種特色功能。除了幫忙回覆電子郵件或簡訊、進行重點摘要，大家最常用的肯定還是問問題尋求解答，但Gemini還可以讓學習更有效率，遇到任何學科上的問題也可以向Gemini提問，並獲得量身打造的學習計畫。Gemini還能根據你的學習風格，提供逐步的指導，甚至可以透過測驗來測試你的學習成果。例如，你可以上傳一張複雜的圖表，讓Gemini針對圖表內容進行測驗，加深你的理解。

也可以從「擴充功能」中設定Gemini與各種常用的Google應用程式串連，如此一來，Gemini可以在單一對話中，從YouTube、Google地圖、Gmail、日曆等應用程式中找到並顯示相關資訊。比如打造出國計劃時，可以透過Gemini提供出遊的交通行程、吃喝購物建議。另外，現在也有越來越多人用Gemini進行圖像生成，使用的是Google目前最高品質的圖像生成模型Imagen 3，可以快速將你的文字描述轉化為精美的AI圖像，將腦中創意快速變成實際的畫面。