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大樹藥局兌換PS5掩護行動擴大！董事長霸氣掏出超過100台預算

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
大樹藥局大手筆掏出100多台PS5的預算讓大家換。聯合報系資料照
大樹藥局大手筆掏出100多台PS5的預算讓大家換。聯合報系資料照

大樹藥局日前舉辦購買「36罐奶粉 + 20盒營養品」，填寫 Google 表單並上傳發票，即可兌換 「PlayStation®5 (Slim) 數位版」，引發消費者廣大迴響，短短3小時，首波10台PS5在活動公告後就送完。大樹藥局表示，老闆這次大手筆掏出100多台的預算讓大家換，給爸爸圓一個夢。

大樹藥局表示，送PS5真的太多爸媽敲碗，所以應大家要求，加碼讓爸媽繼續預購兌換，而且第二波活動毛小孩的爸媽也可參與。

大樹藥局即日起發動第二波預購，在全台大樹藥局購買「36罐奶粉 + 20盒營養品」，填寫Google表單並上傳發票，完成以上步驟，即可兌換 「PlayStation®5 (Slim) 數位版」。第2波預購PS5 數量有限送完為止，將在11月25日起陸續出貨，為原廠正貨含商品保固、限時優惠售出不可退。

大樹藥局第二波預購啟動後，釣出不少網友有趣的回應，有網友標記友人「為了PS5，你可以考慮喝寶寶奶粉」，也有人立刻標記老婆，「我注意到家裡的需求，孩子需要奶粉，你需要營養品。我為你們下單囉，可嗎？」，不過，也有女性網友覺得不平，「太偏心了吧！那老婆們的SK2跟雅詩蘭黛買幾罐奶粉才能兌換」。

針對毛小孩爸媽，大樹寵物則特別推出VIP限定優惠，即刻起到全台大樹寵物購買「30包犬貓飼料 + 25盒指定保健」，即可兌換 「PlayStation®5 (Slim) 數位版」，數量有限送完為止。

要知道自己是不是VIP只要打開大樹寵物APP，點選「優惠票券」，找到「活動入場券」，看到「恭喜你有參加資格」即可參與活動。

對於大樹寵物也加入第二波PS5兌換活動，有網友打趣說「掩護行動擴大了！」、「旺旺飼料該補貨了」，社群回應十分熱烈。

PS5 PlayStation 寵物

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