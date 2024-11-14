快訊

傳將任命和平特使？美國準國安顧問曝：川普有意結束俄烏戰爭

美10月PPI升幅擴大…通膨壓力仍黏著 聯準會12月恐小幅降息

聽新聞
0:00 / 0:00

整理包／賀棒球12強賽第2勝入袋！4大超商再推「贏球限時優惠」　咖啡、珍奶、檸檬氣泡水全都有

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
歡慶贏球，7-ELEVEN「行動隨時取」自11月15日凌晨0點起至11月16日推出限時優惠，CITY PRIMA大杯精品美式咖啡買2送2、CITY PEARL珍珠奶茶買2送1（精品咖啡限限定販售門市兌領），上述優惠限線上支付購買。圖／7-ELEVEN提供
歡慶贏球，7-ELEVEN「行動隨時取」自11月15日凌晨0點起至11月16日推出限時優惠，CITY PRIMA大杯精品美式咖啡買2送2、CITY PEARL珍珠奶茶買2送1（精品咖啡限限定販售門市兌領），上述優惠限線上支付購買。圖／7-ELEVEN提供

2024世界棒球12強賽（2024 WBSC Premier 12）B組賽事今天（11月14日）在台北大巨蛋舉行，台灣健兒對決多明尼加依舊火力全開，表現精湛，終場以2：1擊敗多明尼加，第2勝順利到手。歡慶贏球，4大超商再度祭出多項限時優惠，咖啡、珍奶、風味茶飲、檸檬氣泡水、零食全都有，為台灣棒球好手與球迷全力應援。

7-ELEVEN

歡慶贏球，7-ELEVEN「行動隨時取」自11月15日凌晨0點起至11月16日推出限時優惠，CITY PRIMA大杯精品美式咖啡買2送2、CITY PEARL珍珠奶茶買2送1、舒跑Energy能量飲料250ml買2送2、浪味仙－田園蔬菜口味買1送1，上述優惠限線上支付購買，精品咖啡限限定販售門市兌領，商品數量以實際可販售數量為準，詳細活動規定請見OPENPOINT APP。

7-ELEVEN門市則於11月15日至11月16日推出思樂冰大杯全口味買1送1，還有限量TEAM TAIWAN周邊商品同步預購販售中。

全家便利商店

全家便利商店「隨買跨店取」11月15日上午10點起至晚上11點59分限定推出Let’s Café經典美式咖啡買1送1、Famicollection檸檬氣泡水買1送1，活動品項限購組數、兌換期限請依APP實際購買畫面為主。

萊爾富

萊爾富門市即日起至11月15日晚上11點59分推出Hi café特大杯全品項享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算。

Hi café特大杯優惠的商品包含冰／熱美式咖啡（單杯原價60元）、冰／熱拿鐵咖啡（單杯原價70元）、冰氣泡美式咖啡系列（檸檬／黃金柚香口味，單杯原價80元）、冰風味氣泡系列（冬瓜／草莓／洛神花口味，單杯原價55元）、充滿懷舊古早味的冰冬瓜系列（牛奶／燕麥奶，單杯原價65元）、清爽解膩的冰茶系列（柳橙百香椰果／青梅蒟蒻／荔枝蒟蒻口味，單杯原價65元）、冰泰式奶茶（單杯原價55元）、冰黑糖珍珠奶茶（單杯原價60元），共計16款商品均享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算。

OKmart

OKmart全台門市與球迷同歡，OKCAFE 「茗京萃」獨家聯名紫蘇飲、百草甘茶飲即日起至11月17日皆享應援價每杯39元（原價55元）；OKchoice推出的「青花椒風味爆米花」、「焦糖可可爆米花」即日起至11月17日可享任選3件優惠價99元。

此外，OKCAFE推出大杯莊園美式咖啡、拿鐵及極淬莊園美式咖啡、拿鐵，於11月15日限時一天可享同品項買2送1優惠，不限冰熱選擇，全台門市同步優惠。

●附註：詳細優惠活動內容以各超商門市、APP、官網、粉絲團公告為準。

歡慶贏球，7-ELEVEN門市於11月15日至11月16日推出思樂冰大杯全口味買1送1。圖／7-ELEVEN提供
歡慶贏球，7-ELEVEN門市於11月15日至11月16日推出思樂冰大杯全口味買1送1。圖／7-ELEVEN提供
全家便利商店「隨買跨店取」11月15日上午10點起至晚上11點59分限定推出Famicollection檸檬氣泡水買1送1，活動品項限購組數、兌換期限請依APP實際購買畫面為主。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「隨買跨店取」11月15日上午10點起至晚上11點59分限定推出Famicollection檸檬氣泡水買1送1，活動品項限購組數、兌換期限請依APP實際購買畫面為主。圖／全家便利商店提供
歡慶贏球，7-ELEVEN門市於11月15日至11月16日推出思樂冰大杯全口味買1送1。圖／7-ELEVEN提供
歡慶贏球，7-ELEVEN門市於11月15日至11月16日推出思樂冰大杯全口味買1送1。圖／7-ELEVEN提供
賀台灣棒球贏多明尼加、第二勝入袋，萊爾富門市即日起至11月15日晚上11點59分祭出Hi café特大杯全品項享限時買1送1。圖／萊爾富提供
賀台灣棒球贏多明尼加、第二勝入袋，萊爾富門市即日起至11月15日晚上11點59分祭出Hi café特大杯全品項享限時買1送1。圖／萊爾富提供
OKmart全台門市即日起至11月17日推出OKchoice「青花椒風味爆米花」、「焦糖可可爆米花」可享任選3件優惠價99元。圖／OKmart提供
OKmart全台門市即日起至11月17日推出OKchoice「青花椒風味爆米花」、「焦糖可可爆米花」可享任選3件優惠價99元。圖／OKmart提供
OKmart門市即日起至11月17日推出OKCAFE「茗京萃」兩款聯名飲品限時優惠價每杯39元（原價55元）。圖／OKmart提供
OKmart門市即日起至11月17日推出OKCAFE「茗京萃」兩款聯名飲品限時優惠價每杯39元（原價55元）。圖／OKmart提供
全家便利商店「隨買跨店取」11月15日上午10點起至晚上11點59分限定推出Let’s Café經典美式咖啡買1送1，活動品項限購組數、兌換期限請依APP實際購買畫面為主。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「隨買跨店取」11月15日上午10點起至晚上11點59分限定推出Let’s Café經典美式咖啡買1送1，活動品項限購組數、兌換期限請依APP實際購買畫面為主。圖／全家便利商店提供
歡慶贏球，7-ELEVEN「行動隨時取」自11月15日凌晨0點起至11月16日推出限時優惠，舒跑Energy能量飲料250ml買2送2，上述優惠限線上支付購買。圖／7-ELEVEN提供
歡慶贏球，7-ELEVEN「行動隨時取」自11月15日凌晨0點起至11月16日推出限時優惠，舒跑Energy能量飲料250ml買2送2，上述優惠限線上支付購買。圖／7-ELEVEN提供
歡慶贏球，7-ELEVEN「行動隨時取」自11月15日凌晨0點起至11月16日推出限時優惠，浪味仙－田園蔬菜口味買1送1，上述優惠限線上支付購買。圖／7-ELEVEN提供
歡慶贏球，7-ELEVEN「行動隨時取」自11月15日凌晨0點起至11月16日推出限時優惠，浪味仙－田園蔬菜口味買1送1，上述優惠限線上支付購買。圖／7-ELEVEN提供
賀台灣棒球贏多明尼加、第2勝入袋，萊爾富門市即日起至11月15日晚上11點59分祭出Hi café全品項特大杯奶茶系列享限時任選買1送1。圖／萊爾富提供
賀台灣棒球贏多明尼加、第2勝入袋，萊爾富門市即日起至11月15日晚上11點59分祭出Hi café全品項特大杯奶茶系列享限時任選買1送1。圖／萊爾富提供

咖啡 多明尼加 珍珠奶茶

延伸閱讀

高雄城市咖啡節11月23日登場 60家業者凹子底飄香

12強賽／韓媒不認同是「慘案」 南韓教頭：台灣棒球不一樣了

興奮到跳起來！棒球12強賽奪首勝…蔣萬安吃爆辛拉麵奏效 曝今喝這咖啡

整理包／賀棒球12強賽奪首勝！「4大超商限時優惠」一次看 咖啡、氣泡水、冰泰奶都入列

相關新聞

厚鬆餅堡開賣第2天 他5點衝麥當勞：開門賣不到半小時搶光了

有民眾今(14)日上午5點於台北市信義區麥當勞莊敬店排隊欲購買「厚鬆餅堡」，店家在清晨6點開賣後，不到30分鐘已完售，讓她上網po文呼籲，想購買麥當勞「厚鬆餅堡」的民眾可先致電店家確定有貨再排隊，以免撲空。

整理包／賀棒球12強賽第2勝入袋！4大超商再推「贏球限時優惠」　咖啡、珍奶、檸檬氣泡水全都有

2024世界棒球12強賽（2024 WBSC Premier 12）B組賽事今天（11月14日）在台北大巨蛋舉行，台灣健...

賀！中華隊第二勝入袋 萊爾富Hi café特大杯買1送1

2024世界棒球12強賽B組賽事今（14）日在台北大巨蛋舉行，台灣健兒對決多明尼加依舊火力全開，表現精湛，終場以2：1擊...

天兔颱風來襲！萊爾富推多項「防颱限時優惠」　指定瓶裝水、飲料第2件10元

中颱「天兔」不斷逼近台灣，中央氣象署今天（11月14日）下午5點30分發布陸上颱風警戒，萊爾富全台門市加緊戒備因應防颱，...

百億OUTLET爭霸！華泰名品城拚餐飲、林口三井搶在地客

林口三井OUTLET二館今天開幕，並宣告明年一館與二館合計業績將達新台幣125億元，與桃園華泰名品城OUTLET上演兩強...

IU甜美示範 New Balance人氣鞋款1906R秋季新色報到

New Balance受歡迎的復古機能跑鞋1906R，隨著秋冬也推出全新秋季配色，透過亞太區品牌大使IU (李知恩) 穿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。