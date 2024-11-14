整理包／賀棒球12強賽第2勝入袋！4大超商再推「贏球限時優惠」　咖啡、珍奶、檸檬氣泡水全都有

2024世界棒球12強賽（2024 WBSC Premier 12）B組賽事今天（11月14日）在台北大巨蛋舉行，台灣健兒對決多明尼加依舊火力全開，表現精湛，終場以2：1擊敗多明尼加，第2勝順利到手。歡慶贏球，4大超商再度祭出多項限時優惠，咖啡、珍奶、風味茶飲、檸檬氣泡水、零食全都有，為台灣棒球好手與球迷全力應援。

7-ELEVEN

歡慶贏球，7-ELEVEN「行動隨時取」自11月15日凌晨0點起至11月16日推出限時優惠，CITY PRIMA大杯精品美式咖啡買2送2、CITY PEARL珍珠奶茶買2送1、舒跑Energy能量飲料250ml買2送2、浪味仙－田園蔬菜口味買1送1，上述優惠限線上支付購買，精品咖啡限限定販售門市兌領，商品數量以實際可販售數量為準，詳細活動規定請見OPENPOINT APP。

7-ELEVEN門市則於11月15日至11月16日推出思樂冰大杯全口味買1送1，還有限量TEAM TAIWAN周邊商品同步預購販售中。

全家便利商店

全家便利商店「隨買跨店取」11月15日上午10點起至晚上11點59分限定推出Let’s Café經典美式咖啡買1送1、Famicollection檸檬氣泡水買1送1，活動品項限購組數、兌換期限請依APP實際購買畫面為主。

萊爾富

萊爾富門市即日起至11月15日晚上11點59分推出Hi café特大杯全品項享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算。

Hi café特大杯優惠的商品包含冰／熱美式咖啡（單杯原價60元）、冰／熱拿鐵咖啡（單杯原價70元）、冰氣泡美式咖啡系列（檸檬／黃金柚香口味，單杯原價80元）、冰風味氣泡系列（冬瓜／草莓／洛神花口味，單杯原價55元）、充滿懷舊古早味的冰冬瓜系列（牛奶／燕麥奶，單杯原價65元）、清爽解膩的冰茶系列（柳橙百香椰果／青梅蒟蒻／荔枝蒟蒻口味，單杯原價65元）、冰泰式奶茶（單杯原價55元）、冰黑糖珍珠奶茶（單杯原價60元），共計16款商品均享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算。

OKmart

OKmart全台門市與球迷同歡，OKCAFE 「茗京萃」獨家聯名紫蘇飲、百草甘茶飲即日起至11月17日皆享應援價每杯39元（原價55元）；OKchoice推出的「青花椒風味爆米花」、「焦糖可可爆米花」即日起至11月17日可享任選3件優惠價99元。

此外，OKCAFE推出大杯莊園美式咖啡、拿鐵及極淬莊園美式咖啡、拿鐵，於11月15日限時一天可享同品項買2送1優惠，不限冰熱選擇，全台門市同步優惠。