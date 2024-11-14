賀！中華隊第二勝入袋 萊爾富Hi café特大杯買1送1

2024世界棒球12強賽B組賽事今（14）日在台北大巨蛋舉行，台灣健兒對決多明尼加依舊火力全開，表現精湛，終場以2：1擊敗多明尼加，第二勝順利到手，萊爾富邀全民為台灣棒球喝采，即日起至11月15日23:59萊爾富門市推出Hi café 特大杯全品項享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算。

萊爾富表示，Hi café特大杯優惠的商品包含提神必備的冰熱美式咖啡、冰熱拿鐵咖啡、冰氣泡美式咖啡系列；還有人氣冰風味氣泡系列、充滿懷舊古早味的冰冬瓜系列與清爽解膩的冰茶系列；以及奶茶控不可錯過的冰泰式奶茶與冰黑糖珍珠奶茶，共計16款商品均享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算。

萊爾富也說，邀全民一起喝Hi café為台灣棒球應援，預祝台灣棒球好手勇奪佳績，順利前進東京。