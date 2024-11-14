天兔颱風來襲！萊爾富推多項「防颱限時優惠」 指定瓶裝水、飲料第2件10元
中颱「天兔」不斷逼近台灣，中央氣象署今天（11月14日）下午5點30分發布陸上颱風警戒，萊爾富全台門市加緊戒備因應防颱，同時滿足民眾採購防颱物資需求，即日起至12月10日於全台萊爾富門市祭出多項指定商品限時優惠，像是颱風天必備的瓶裝水樂法PH7.5微鹼性水600mL（單件售價20元）、Hi-Life海洋深層水2,000mL（單件售價49元）均享同品項第2件10元；樂法650mL系列（日式綠茶／錫蘭紅茶／四季春茶／金萱烏龍／檸檬紅茶，單件售價29元）亦享任選第2件10元；原萃冷萃450mL系列（春笠青茶／日式深蒸綠茶／金萱烏龍／蜜香紅茶，單件售價35元）、紅茶花伝皇家奶茶470mL（單件售價35元）、可口可樂纖維+ 600mL（單件售價35元）、雪碧寶特瓶600mL（原味／無糖，單件售價35元）也享有任選第2件10元。
萊爾富門市同一期間也推出張君雅小妹妹點心麵（香辣唐辛子風味點心麵／和風雞汁拉麵條餅／黑胡椒牛排風味拉麵條餅／韓式炸雞風味拉麵／休閒丸子日式串燒／五香海苔休閒丸子，單件售價25元）可享任選第2件6折優惠。
此外，萊爾富也提供多款指定巧克力、泡麵、電池等商品優惠，方便消費者就近採買，做好防颱準備。
●附註：詳細優惠活動內容以門市公告為準。
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