天兔颱風來襲！萊爾富推多項「防颱限時優惠」　指定瓶裝水、飲料第2件10元

有民眾今(14)日上午5點於台北市信義區麥當勞莊敬店排隊欲購買「厚鬆餅堡」，店家在清晨6點開賣後，不到30分鐘已完售，讓她上網po文呼籲，想購買麥當勞「厚鬆餅堡」的民眾可先致電店家確定有貨再排隊，以免撲空。

2024-11-14 08:52