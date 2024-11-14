快訊

不斷更新／天兔颱風來襲！屏東縣宣布了 全台15日停班課資訊一覽

12強Live／剩3個出局數！9局下中華隊2：0多明尼加

「沒有一刻放棄學習」南韓83歲奶奶圓升學夢 步入考場哭了：我也是學生

天兔颱風來襲！萊爾富推多項「防颱限時優惠」　指定瓶裝水、飲料第2件10元

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
中颱天兔來襲，萊爾富門市因應防颱需求，即日起至12月10日祭出多款指定商品限時優惠。圖／萊爾富提供
中颱天兔來襲，萊爾富門市因應防颱需求，即日起至12月10日祭出多款指定商品限時優惠。圖／萊爾富提供

中颱「天兔」不斷逼近台灣，中央氣象署今天（11月14日）下午5點30分發布陸上颱風警戒，萊爾富全台門市加緊戒備因應防颱，同時滿足民眾採購防颱物資需求，即日起至12月10日於全台萊爾富門市祭出多項指定商品限時優惠，像是颱風天必備的瓶裝水樂法PH7.5微鹼性水600mL（單件售價20元）、Hi-Life海洋深層水2,000mL（單件售價49元）均享同品項第2件10元；樂法650mL系列（日式綠茶／錫蘭紅茶／四季春茶／金萱烏龍／檸檬紅茶，單件售價29元）亦享任選第2件10元；原萃冷萃450mL系列（春笠青茶／日式深蒸綠茶／金萱烏龍／蜜香紅茶，單件售價35元）、紅茶花伝皇家奶茶470mL（單件售價35元）、可口可樂纖維+ 600mL（單件售價35元）、雪碧寶特瓶600mL（原味／無糖，單件售價35元）也享有任選第2件10元。

萊爾富門市同一期間也推出張君雅小妹妹點心麵（香辣唐辛子風味點心麵／和風雞汁拉麵條餅／黑胡椒牛排風味拉麵條餅／韓式炸雞風味拉麵／休閒丸子日式串燒／五香海苔休閒丸子，單件售價25元）可享任選第2件6折優惠。

此外，萊爾富也提供多款指定巧克力、泡麵、電池等商品優惠，方便消費者就近採買，做好防颱準備。

●附註：詳細優惠活動內容以門市公告為準。

中颱天兔來襲，萊爾富門市因應防颱需求，即日起至12月10日祭出多款指定商品限時優惠。圖／萊爾富提供
中颱天兔來襲，萊爾富門市因應防颱需求，即日起至12月10日祭出多款指定商品限時優惠。圖／萊爾富提供

售價 拉麵

延伸閱讀

不斷更新／北桃高屏等10縣市已宣布 天兔颱風15日停班課一覽

天兔攪局！9天國際衝浪賽提前結束 選手無奈

天兔颱風最新風雨預測出爐 明天1縣市達颱風停班課標準

康芮打沉逾60艘漁船…天兔將來襲 漁民、海巡忙吊船上岸

相關新聞

厚鬆餅堡開賣第2天 他5點衝麥當勞：開門賣不到半小時搶光了

有民眾今(14)日上午5點於台北市信義區麥當勞莊敬店排隊欲購買「厚鬆餅堡」，店家在清晨6點開賣後，不到30分鐘已完售，讓她上網po文呼籲，想購買麥當勞「厚鬆餅堡」的民眾可先致電店家確定有貨再排隊，以免撲空。

天兔颱風來襲！萊爾富推多項「防颱限時優惠」　指定瓶裝水、飲料第2件10元

中颱「天兔」不斷逼近台灣，中央氣象署今天（11月14日）下午5點30分發布陸上颱風警戒，萊爾富全台門市加緊戒備因應防颱，...

百億OUTLET爭霸！華泰名品城拚餐飲、林口三井搶在地客

林口三井OUTLET二館今天開幕，並宣告明年一館與二館合計業績將達新台幣125億元，與桃園華泰名品城OUTLET上演兩強...

IU甜美示範 New Balance人氣鞋款1906R秋季新色報到

New Balance受歡迎的復古機能跑鞋1906R，隨著秋冬也推出全新秋季配色，透過亞太區品牌大使IU (李知恩) 穿...

在家吃魚子醬這樣最優雅 喬治傑生打造北歐風家居生活

時入凜冬，丹麥皇室御用精品喬治傑生（GEORG JENSEN）推出全新INDULGENCE系列魚子醬器皿與魚子醬匙、CH...

Hearts On Fire鑽石加持 天后Katy Perry美美做慈善

美國流行音樂天后凱蒂佩芮（Katy Perry），日前出席2024年度的Baby2Baby慈善晚宴，身穿白色Versac...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。