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年末消費旺季！新光OU點點卡加碼 最高現金回饋14％

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

年末消費熱，各家信用卡紛紛祭出加碼活動，新光金控（2888）子公司新光銀行宣布「點點卡友」專屬回饋，於即日起至12月31日止推出「年末回饋四重奏」，成功使用OU數位存款帳戶自動扣繳新光銀行卡費滿額者，可享最高新臺幣150元現金回饋；更鎖定新戶推出「雙享優惠」活動，最高可獲得近14%現金回饋。

據調查，每年11、12月是國人補貨、汰舊換新及各品牌購物節的熱門時間點，民眾多趁百貨周年慶、雙11、雙12及聖誕節等檔期購物。為挺自家用戶並在眾多信用卡中脫穎而出，新光銀行特別針對OU用戶規劃「年末回饋四重奏」，只要是持有OU點點卡及OU數位存款帳戶，且活動期間任一個月份個人在新光銀行往來平均總資產較基準日（2024/10/31）高出6萬元者，完成活動登錄即符合參加資格。

「第一重」活動主推自動扣繳卡費功能，於活動期間只要成功自動扣繳卡費滿3,000元即享150元（不累計），相當於回饋5%，名額多達2,500名，希望能給民眾的回饋不只一點點。且為在眾多信用卡中脫穎而出，新光銀行亦啟動OU數位帳戶與點點卡新用戶「第二重」加碼活動，申辦OU數位存款帳戶時輸入活動代碼「card150」，並搭配申請OU點點卡完成「第一重」活動，即享有總計300元的現金回饋，相當於10%現金回饋（限量800名）；如再加上點點卡指定通路最高4%回饋，每人最高可獨享14%。另外，點點卡新戶也可以趁機完成刷卡$688滿三筆任務，將「第三重」刷卡禮20吋功能行李箱活動帶回家（限量3,000個）。

新光銀指出，最後一重優惠則送給所有新光銀行的存戶們，一年期定儲優利即日起調升為1.755%年利率，未來新光存戶可享有更高的定儲利息回饋。

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