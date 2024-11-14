快訊

12強Live／中華拚2連勝 黃子鵬先發力抗多明尼加威能帝

天兔颱風17:30發陸警 屏東、恆春首波警戒「3地」恐也列入

台大醫院開第一槍「不用波波醫」 林口長庚院長說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

IU甜美示範 New Balance人氣鞋款1906R秋季新色報到

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
IU穿著1906R秋季新色。圖／New Balance提供
IU穿著1906R秋季新色。圖／New Balance提供

New Balance受歡迎的復古機能跑鞋1906R，隨著秋冬也推出全新秋季配色，透過亞太區品牌大使IU (李知恩) 穿上秋季新色甜美演繹。

1906R鞋面的網眼設計以及線條感，尤其銀色款更帶出強烈個性的Y2K千禧風，深受年輕世代歡迎，而隨著顏色設計的不同，1906R也分別呈現不同的個性氛圍，今年的秋季新色，呈現出沈靜溫柔感。

IU以秋冬的多層次日常穿搭，演繹鞋款搭配的不同可能。IU以NB插畫圖案短袖上衣，搭配氣質有型的NB休閒長裙，散發甜美自然的鄰家風格；當氣溫降低時，再加上NB ATHLERICS系列的酒紅色連帽上衣，營造溫暖沉穩的時尚氛圍。

1906R也同步推出搭載CORDURA®抗撕裂面料的機能新色。軍規級的CORDURA®材質，以耐用性與抗損性著稱，尤其適合秋冬季節的各項戶外挑戰。新色採用不易髒損的黑色、深藍與軍綠等耐用配色，兼具耐穿與百搭。

IU穿著1906R秋季新色。圖／New Balance提供
IU穿著1906R秋季新色。圖／New Balance提供
IU穿著1906R秋季新色。圖／New Balance提供
IU穿著1906R秋季新色。圖／New Balance提供
New Balance 1906R秋季新色，每雙售價4,880元。圖／New Balance提供
New Balance 1906R秋季新色，每雙售價4,880元。圖／New Balance提供
New Balance 1906R CORDURA®機能系列，每雙售價5,080元。圖／New Balance提供
New Balance 1906R CORDURA®機能系列，每雙售價5,080元。圖／New Balance提供

黑色

延伸閱讀

韓國最近紅什麼？「2024韓國必買戰利品」❤️ 送禮就買這個！

韓國人氣潮牌EPT全台首間快閃店 進駐瑪黑家居中山店

台中人氣麻糬店開分店！拜拜都選這間，除了傳統麻糬，還有創意雲朵驢打滾

人氣女優葵司洩「引退」跡象 AV達人曝她現況「暫離戰場」

相關新聞

4人同行1人免費吃到飽 台北美福彩匯自助餐款待壽星

台灣消費者對於香辣美食接受度高，台北美福大飯店的人氣餐廳彩匯自助餐，入秋季節也推出「彩匯辛香味兒」 主題活動，無論是四川...

厚鬆餅堡開賣第2天 他5點衝麥當勞：開門賣不到半小時搶光了

有民眾今(14)日上午5點於台北市信義區麥當勞莊敬店排隊欲購買「厚鬆餅堡」，店家在清晨6點開賣後，不到30分鐘已完售，讓她上網po文呼籲，想購買麥當勞「厚鬆餅堡」的民眾可先致電店家確定有貨再排隊，以免撲空。

IU甜美示範 New Balance人氣鞋款1906R秋季新色報到

New Balance受歡迎的復古機能跑鞋1906R，隨著秋冬也推出全新秋季配色，透過亞太區品牌大使IU (李知恩) 穿...

在家吃魚子醬這樣最優雅 喬治傑生打造北歐風家居生活

時入凜冬，丹麥皇室御用精品喬治傑生（GEORG JENSEN）推出全新INDULGENCE系列魚子醬器皿與魚子醬匙、CH...

Hearts On Fire鑽石加持 天后Katy Perry美美做慈善

美國流行音樂天后凱蒂佩芮（Katy Perry），日前出席2024年度的Baby2Baby慈善晚宴，身穿白色Versac...

韓國人氣潮牌EPT全台首間快閃店 進駐瑪黑家居中山店

在韓國以德訓鞋、板鞋等運動休閒鞋款受歡迎的人氣潮牌EPT（East Pacific Trade）， 期間限定快閃店正式登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。