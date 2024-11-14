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IU甜美示範 New Balance人氣鞋款1906R秋季新色報到
New Balance受歡迎的復古機能跑鞋1906R，隨著秋冬也推出全新秋季配色，透過亞太區品牌大使IU (李知恩) 穿上秋季新色甜美演繹。
1906R鞋面的網眼設計以及線條感，尤其銀色款更帶出強烈個性的Y2K千禧風，深受年輕世代歡迎，而隨著顏色設計的不同，1906R也分別呈現不同的個性氛圍，今年的秋季新色，呈現出沈靜溫柔感。
IU以秋冬的多層次日常穿搭，演繹鞋款搭配的不同可能。IU以NB插畫圖案短袖上衣，搭配氣質有型的NB休閒長裙，散發甜美自然的鄰家風格；當氣溫降低時，再加上NB ATHLERICS系列的酒紅色連帽上衣，營造溫暖沉穩的時尚氛圍。
1906R也同步推出搭載CORDURA®抗撕裂面料的機能新色。軍規級的CORDURA®材質，以耐用性與抗損性著稱，尤其適合秋冬季節的各項戶外挑戰。新色採用不易髒損的黑色、深藍與軍綠等耐用配色，兼具耐穿與百搭。
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