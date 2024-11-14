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在家吃魚子醬這樣最優雅 喬治傑生打造北歐風家居生活
時入凜冬，丹麥皇室御用精品喬治傑生（GEORG JENSEN）推出全新INDULGENCE系列魚子醬器皿與魚子醬匙、CHROME CONTOURS系列防風燭台以及BERNADOTTE系列餐燭台，以北歐居家精品打造冬日溫暖之境與燭光儀式感，讓藝術氣息蔓延至餐桌宴席及屋室一隅。
全新上市的 INDULGENCE 系列魚子醬皿與魚子醬匙，出自瑞典設計師海兒丹克傑爾（Helle Damkjær）的創作，以雙層結構的水晶玻璃製成形如花瓣的有機造型輪廓，巧妙展現出注重功能性的簡約主義與形式美學。內層的小型玻璃皿用來裝盛魚子醬，外層的大型玻璃皿可置入碎冰塊，以維持魚子醬的鮮美狀態；採用牛角精心製作而成的魚子醬匙，擁有天然的光澤與紋理，能品嚐到魚子醬的最佳風味。
同樣兼具時尚美感與實用機能的新作，還有由丹麥設計師瑪麗亞柏恩特森 （Maria Berntsen）所設計的CHROME CONTOURS系列防風燭台，圓柱形結構由可拆式玻璃罩與鏡面拋光不鏽鋼燭台組成，共提供四款不同尺寸，可單獨擺放或是自由組合。燭台可容納直徑60mm或70mm的柱狀蠟燭，底部為可拆式不銹鋼托盤，可輕鬆取出並清除餘蠟，體現功能主義訴求。BERNADOTTE系列餐燭台則承襲瑞典王子西瓦德伯納多（Sigvard Bernadotte）的原創設計語彙，採用不銹鋼材質製成，充滿辨識度的質感輪廓輔以標誌性的凹槽刻紋細節宛若南瓜，可置入圓形款式的香氛蠟燭。
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