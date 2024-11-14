在家吃魚子醬這樣最優雅 喬治傑生打造北歐風家居生活

時入凜冬，丹麥皇室御用精品喬治傑生（GEORG JENSEN）推出全新INDULGENCE系列魚子醬器皿與魚子醬匙、CHROME CONTOURS系列防風燭台以及BERNADOTTE系列餐燭台，以北歐居家精品打造冬日溫暖之境與燭光儀式感，讓藝術氣息蔓延至餐桌宴席及屋室一隅。

全新上市的 INDULGENCE 系列魚子醬皿與魚子醬匙，出自瑞典設計師海兒丹克傑爾（Helle Damkjær）的創作，以雙層結構的水晶玻璃製成形如花瓣的有機造型輪廓，巧妙展現出注重功能性的簡約主義與形式美學。內層的小型玻璃皿用來裝盛魚子醬，外層的大型玻璃皿可置入碎冰塊，以維持魚子醬的鮮美狀態；採用牛角精心製作而成的魚子醬匙，擁有天然的光澤與紋理，能品嚐到魚子醬的最佳風味。