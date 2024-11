Hearts On Fire鑽石加持 天后Katy Perry美美做慈善

美國流行音樂天后凱蒂佩芮(Katy Perry),日前出席2024年度的Baby2Baby慈善晚宴,身穿白色Versace金屬網紗鑲嵌細節的雙層絲緞禮服,配襯美國鑽石品牌Hearts On Fire最具代表性的經典作品 – VELA系列耳環與BARRE系列戒指 – 以全世界車工最完美的鑽石,展現時尚自信能量。

為了能完美展現VELA系列不對稱耳環華麗如羽毛飛揚的璀璨光芒,凱蒂佩芮換上彩度較低的黑色長髮髮色,並特意後梳單邊秀髮,展現耳際亮點。該款式也是為Hearts On Fire近期發佈的「Love, Unleashed」形象廣告中最亮眼奪目的全新作品。形象主題揭曉愛的各樣形式,將愛延伸於情侶之外,拓展至家庭、友誼、自我寵愛等多樣面向,恰與Baby2Baby慈善晚宴愛護孩童的理念不謀而合,是亮相慈善活動時,為整體造型賦予的一大巧思。