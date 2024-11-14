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Hearts On Fire鑽石加持 天后Katy Perry美美做慈善

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
美國巨星Katy Perry佩戴Hearts On Fire新作，以時尚自信能量支持慈善晚宴。圖／Hearts On Fire提供
美國巨星Katy Perry佩戴Hearts On Fire新作，以時尚自信能量支持慈善晚宴。圖／Hearts On Fire提供

美國流行音樂天后凱蒂佩芮（Katy Perry），日前出席2024年度的Baby2Baby慈善晚宴，身穿白色Versace金屬網紗鑲嵌細節的雙層絲緞禮服，配襯美國鑽石品牌Hearts On Fire最具代表性的經典作品 – VELA系列耳環與BARRE系列戒指 – 以全世界車工最完美的鑽石，展現時尚自信能量。

為了能完美展現VELA系列不對稱耳環華麗如羽毛飛揚的璀璨光芒，凱蒂佩芮換上彩度較低的黑色長髮髮色，並特意後梳單邊秀髮，展現耳際亮點。該款式也是為Hearts On Fire近期發佈的「Love, Unleashed」形象廣告中最亮眼奪目的全新作品。形象主題揭曉愛的各樣形式，將愛延伸於情侶之外，拓展至家庭、友誼、自我寵愛等多樣面向，恰與Baby2Baby慈善晚宴愛護孩童的理念不謀而合，是亮相慈善活動時，為整體造型賦予的一大巧思。

凱蒂佩芮更混搭了一只BARRE Floating 白K金鑽石戒指，展現了珠寶配戴亦能發揮服裝的Mix and Match技法，讓珠寶穿搭顯得更為新潮摩登，亦詮釋了出席慈善活動不過為隆重的時尚穿搭。

美國巨星Katy Perry佩戴Hearts On Fire新作，以時尚自信能量支持慈善晚宴。圖／Hearts On Fire提供
美國巨星Katy Perry佩戴Hearts On Fire新作，以時尚自信能量支持慈善晚宴。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE Floating白K金鑽石戒指，鑽石總重約0.45克拉，12萬1,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE Floating白K金鑽石戒指，鑽石總重約0.45克拉，12萬1,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire VELA白K金法式鑲嵌鑽石耳環，鑽石總重約4.50克拉，78萬2,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire VELA白K金法式鑲嵌鑽石耳環，鑽石總重約4.50克拉，78萬2,000元。圖／Hearts On Fire提供

美國 鑽石

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