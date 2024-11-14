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Hearts On Fire鑽石加持 天后Katy Perry美美做慈善
美國流行音樂天后凱蒂佩芮（Katy Perry），日前出席2024年度的Baby2Baby慈善晚宴，身穿白色Versace金屬網紗鑲嵌細節的雙層絲緞禮服，配襯美國鑽石品牌Hearts On Fire最具代表性的經典作品 – VELA系列耳環與BARRE系列戒指 – 以全世界車工最完美的鑽石，展現時尚自信能量。
為了能完美展現VELA系列不對稱耳環華麗如羽毛飛揚的璀璨光芒，凱蒂佩芮換上彩度較低的黑色長髮髮色，並特意後梳單邊秀髮，展現耳際亮點。該款式也是為Hearts On Fire近期發佈的「Love, Unleashed」形象廣告中最亮眼奪目的全新作品。形象主題揭曉愛的各樣形式，將愛延伸於情侶之外，拓展至家庭、友誼、自我寵愛等多樣面向，恰與Baby2Baby慈善晚宴愛護孩童的理念不謀而合，是亮相慈善活動時，為整體造型賦予的一大巧思。
凱蒂佩芮更混搭了一只BARRE Floating 白K金鑽石戒指，展現了珠寶配戴亦能發揮服裝的Mix and Match技法，讓珠寶穿搭顯得更為新潮摩登，亦詮釋了出席慈善活動不過為隆重的時尚穿搭。
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