韓國人氣潮牌EPT全台首間快閃店 進駐瑪黑家居中山店

在韓國以德訓鞋、板鞋等運動休閒鞋款受歡迎的人氣潮牌EPT（East Pacific Trade）， 期間限定快閃店正式登台，於11月15日至12月24日在台北瑪黑家居中山店打造全台首間限定快閃店，瑪黑家居官網11月15日同步上線。

由瑪黑家居選物攜手EPT，台灣快閃店以機場航廈概念，店門口以EPT標誌性吉祥物Nibble，加上街頭塗鴉還原韓國潮流風格。期間限定快閃店帶來全台獨家授權販售品牌經典服飾與配件，包括COURT經典皮革板鞋、經典麂皮板鞋，台灣定價3,680元，是初次入手EPT的推薦選擇。還有近來大紅的德訓鞋款，也是韓國熱賣的人氣鞋款。現場購買任兩雙鞋款或服飾即享有快閃店限定9.5折優惠（帽子、襪子與配件類，不適用此優惠。）

不只有服飾，快閃店也帶來EPT x Lille M. Cafe & Restaurant中山店限定甜點，是專為EPT快閃店設計的限定甜點，將甜點融合品牌元素，以「鞋盒翻糖起司蛋糕」為主體，搭配品牌吉祥物Nibble的手繪馬卡龍，呈現EPT的活力與趣味，繽紛的水果點綴其中，帶來清新的味覺體驗與豐富的視覺效果。EPT限定甜點＋任選180元飲品，原價480元，優惠價420元。