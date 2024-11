江詩丹頓閣樓工匠全球首發登台 致敬日本女神「上手」

一如時裝產業中有「高級訂製服」的概念,高級鐘表的領域中,最頂級的工藝也向來只為王公貴族服務。瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓(Vacheron Constantin)的「閣樓工匠」(Les Cabinotiers)系列向來強調結合複雜機芯與職人工匠技藝,每款皆為全球限量一只、獨一無二。品牌今日(11月14日)於台北101專賣店上帶來了2024閣樓工匠系列,是該系列全球首發,同時店內並同場加映多款漆藝座鐘、骨董懷表與日本工藝腕表,宛如一場小型的時間藝術高峰會。

原本具有Overseas、Patrimony、Traditionnelle、Fiftysix、Malte...等9大系列的江詩丹頓,是成立於1755年、至今260多年無間斷歷史的瑞士頂級鐘表品牌,並以日內瓦為基地,堪稱瑞士古典鐘表的傳教士。其中「閣樓工匠」(Les Cabinotiers)則是獨立於9大系列外的頂級之作,全數具複雜的面盤工藝與日內瓦印記認證機芯,是金字塔頂端中的頂端之作。

2024年的「閣樓工匠」(Les Cabinotiers)則以Le Temps Divin為主題,並分別以亞洲文化、日本神道教與希臘時間之神為主題。其中Ode to the four Guardians系列時計將目光投向了亞洲文化的四個空想神獸:青龍、朱雀、白虎、玄虎,也代表了四季與時間的流轉。表款運用極其複雜的細木鑲嵌工藝,四表款平均使用10到12種木材、其中「青龍」款更使用超過500塊以上纖細木片,高度考驗眼力手藝。組裝後的木片緊密貼合、高度平整,幾如琺瑯般巧奪天工,可視為江詩丹頓的又一美學創新。

同樣自亞洲文化得到靈感的還有一系列致敬日本傳統神道教神明的表款,則聚焦在日本創世神伊邪那岐、天照大神,以及富士山女神木花開耶姬,並無形中匯集了海、空、陸三元素。表款同時結合了凹雕、灰階琺瑯與微繪琺瑯三重技法,其中像是木花開耶姬背景的富士山便帶有油畫顏料般的纖細立體感,是表款的精妙與賞玩所在,也讓女神、富士山絕景,一次上手。

最後兩只「Ode to Chronos渾天儀式陀飛輪」與「Tribute to infinite time渾天儀式陀飛輪」則借重了淺浮雕工藝和手工雕刻,前者致敬希臘神話的時間之神,後者則重現羅馬神殿中的穹頂結構。機芯並運用品牌260周年時所發表57260懷表機芯延伸而來的1990自動上鍊機芯,機芯具備四項專利與雙軸渾天儀式陀飛輪,運轉之間的生生不息,更低調示現了時間和宇宙的運行奧義。

江詩丹頓同時再於101專賣店中帶來多項博物館藏或私人收藏作品,像是一組Metiers d’Art藝術大師四季套表是品牌250周年時所推出的經典款式,面盤上有著「戰神」阿波羅駕駛馬車奔騰的金雕四季景象,壯闊、劇力萬鈞;一只1935年的旅行座鐘,則有著如屏風般的三扇式面盤,描繪出以松樹為背景的貴族與武士場景,同時12個小時時標再改為立體鑲嵌的子、丑、寅、卯...字樣,代表東方曆法的十二地支(時辰)。兩只分別出自2010、2014年的「蒔繪」腕表(Makie)則是以超薄機芯與日本京都漆藝老牌「象彥」合作,透過在黑漆上以金銀粉創作出古典雅緻圖案,再度呼應了2024年閣樓工匠致敬日本神祇的和風之美。