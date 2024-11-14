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皮包薄了 必勝客「8款比薩漲價」最多貴40元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
必勝客即日起調漲部份產品價格。圖／必勝客提供
必勝客即日起調漲部份產品價格。圖／必勝客提供

連鎖比薩「必勝客」即日起針對旗下部份產品調整價格，包括海鮮、和風章魚燒等8款比薩調漲5～40元，平均漲幅為2.5%。業者也表示，主要是因全球通膨導致原物料、食材、人力及油電等成本波動，因此調漲價格。另外也還有3款小比薩降價30元，藉此回饋消費者。

必勝客本次共8款比薩調漲價格，整體漲幅5～40元。以「海鮮比薩」、「和風章魚燒」為例，大比薩調漲為770元，「鐵板雙牛」、「韓式泡菜燒肉」等口味，大比薩則調整為750元。其他如超級總匯、壽喜雪花牛等多款口味，則皆維持原價。至於「雙拼比薩－熱帶鳳梨海鮮總匯＋四小福小比薩」、「雙拼比薩－海陸總動員小比薩」、「熱帶鳳梨海鮮總匯小比薩」等3款小比薩，則是降價30元，降幅為7.5%。

必勝客表示，近期因全球通膨導致原物料、食材、人力及油電等成本波動，必勝客為堅持一貫的高品質產品與服務，經過審慎評估後，自2024年11月14日起調整部分商品價格，八成以上產品價格維持不變。另外「比薩外帶買大送大、外送買大送小」優惠仍持續供應中，即日起至11月27日，只要點購「比薩外帶買大送大、外送買大送小」優惠方案或多種比薩套餐，再加贈1.25L可樂一瓶。

必勝客 海鮮 調漲

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