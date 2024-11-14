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等於0元入住礁溪老爺 住就送價值4萬8的真空管音響組

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
和式景觀房落地窗外的蘭陽平原美景，深受消費者喜愛。圖/礁溪老爺提供
和式景觀房落地窗外的蘭陽平原美景，深受消費者喜愛。圖/礁溪老爺提供

礁溪老爺攜手英國CASTLE品牌推出「聲.活-音響 悅聽」專案，即日起至2025年1月26日，任選三人入住和式景觀套房一晚或雙人入住露營車兩晚，皆含早晚餐，就送一組市價48,000元的真空管音響組，專案售價只要48,000元，等於可0元入住。每日限量5間。

專案合作的和式景觀房，約17坪大小，分隔有榻榻米起居室、泡湯淋浴間與戶外景觀陽台，清新藺草香與落地窗外的蘭陽平原美景入眼，有秒置身日本之感，房內即可體驗英國CASTLE音響效果，退房後，再把市售價48,000元的Castle Satellite喇叭與Sovern SV-360擴大機的音響組合帶回家，專案房價現省20,075元。喜歡露營，也能選擇雙人入住露營車方案，周一至五再加碼第三位免費入住，三天兩夜含野營早晚餐，外加到本館泡湯、使用設施，此專案現省23,100元，每日限量兩台露營車。

英國CASTLE音響創立於1973年，是超過半世紀的資深音響品牌，以典雅的英式品味及生產世界頂級原木音箱知名，曾獲英國著名《HI-FI CHOICE》雜誌與台灣音響雜誌龍頭《新視聽雜誌》評為最佳推薦。CASTLE也首次推出亮白色烤漆的台灣限量版，全台只有50套、售完為止。

相關資訊可查官網：https://hotelroyals.com.tw/MLEYA

不論入住本館或露營車，均能使用本館的休閒設施。圖/礁溪老爺提供
不論入住本館或露營車，均能使用本館的休閒設施。圖/礁溪老爺提供
英國CASTLE SATELLITE經典書架喇叭與SOVERN SV-360擴大機，體積精巧不占空間，可直接用手機、平板電腦藍牙播放音樂，操作簡單方便。圖/礁溪老爺提供
英國CASTLE SATELLITE經典書架喇叭與SOVERN SV-360擴大機，體積精巧不占空間，可直接用手機、平板電腦藍牙播放音樂，操作簡單方便。圖/礁溪老爺提供

英國 露營

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