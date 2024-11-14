4人同行1人免費吃到飽！台北美福彩匯自助餐款待壽星

台灣消費者對於香辣美食接受度高，台北美福大飯店的人氣餐廳彩匯自助餐，入秋季節也推出「彩匯辛香味兒」 主題活動，無論是四川的濃烈麻辣、印度的撲鼻香料味，還是泰國的帶勁酸辣嗆，都端上餐檯。此外，即日起至12月31日、當月壽星可享四人同行一人免費優惠。

香料已被使用超過千年，很多人對香料的認知是「辣」，但其實它還有調味、增色，更進一步增進食慾的功能。台北美福彩匯自助餐的辛香美食主題，則匯集了來自印度、泰國、日本和四川等地的經典料理，每道菜都經主廚謝金龍悉心挑選和調配，使用天然香料製作的醃醬、沾醬，賦予菜餚更豐富的味道層次。

其中，將經典的「川味麻辣撸串串」大升級，肉類選用霜降牛、松阪豬及羊肩肉，蔬菜類有娃娃菜、柳松菇及玉米筍等，另有牛肚、鴨血、豆腐等麻辣好朋友，饕客最愛的干碟或自行調配的醬料皆備。

泰國料理區的「辣椒膏炒鮮螃蟹身」也推薦一嘗，以紅蔥頭、魚露、蒜、乾辣椒、花生等香料調配的風味辣醬，搭配新鮮螃蟹切塊拌炒。另外一道「青木瓜酸辣魚」，則是將鱸魚快速過熱油後再烤，淋上拌入檸檬汁、魚露、蒜末、辣椒等醬汁，清爽開胃。

由印度廚師站台的印度料理區，招牌料理「印度辣雞翅」，看來平凡卻不簡單，印度師傅選用魔鬼椒打成泥，再添加鷹嘴豆粉、辣椒粉及茴香粉等醃料，將雞翅醃製4小時入味再下鍋酥炸，濃郁的香料與辣味交融，可體驗印度街頭小吃的獨特風采。

而日本的唐辛子醬烤雞肉與山藥山葵章魚，可品嘗使用辣椒和其他6種不同的香料配製的唐辛子辣粉，以及山葵獨具的嗆辣，品味日式料理的內斂辛香。

彩匯自助餐廳最讓人期待的甜點區，復刻今年6位神戶甜點主廚客座帶來的「神戶洋菓子」精華甜點，包括西西里開心果蛋糕、擬真蘋果的「蘋果慕斯塔」、 鹹口味的帕瑪森瑪德蓮等。