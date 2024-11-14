SOGO周年慶最後周末 忠孝館女靴單一特價、復興館2千有找

遠東SOGO台北店周年慶準備進入最後黃金周末，年度最超值的周年慶購物優惠只剩下最後幾天，將於11月18日最終日結束。

SOGO台北店周年慶期間，天天都有好康釋出。忠孝館、復興館於周年慶最後一天11月18日合力再推特別回饋禮，App會員於忠孝館全館當日單筆滿4,800元可換「輕巧美型電子鍋3人份」、復興館全館當日累積1萬元以上可換「歌林20L電烤箱」。周年慶期間累計全館消費滿2萬元以上還可兌換指定門檻滿額贈，包括陶瓷電暖器、dyson智能吹風機、Apple iPhone 16 Pro等。11月15日、16日兩天還有新一波三麗鷗獨家來店禮可換。

隨著保暖服飾需求增加，SOGO女鞋區推出多款秋冬必備靴款，忠孝館指定女鞋最低2.1折起，另外還有單一特價2,500元流行靴款，11月16日起至18日於忠孝館2樓全區當日單筆滿4,500元上，憑App會員條碼可換「ONE HOUSE太谷4輪輕量折疊收納車30L」；復興館B2女鞋區短靴最搶手、成長3成，同時也繼續推出2千元有找的短靴熱銷款，11月18日前於B2女鞋區單日單櫃滿5,980元以上，憑App內快樂購卡可兌換「DASHIANG 304不銹鋼雙鍋組」。

女裝區也有多款時尚保暖大衣，忠孝館cop.copine率性混羊毛大衣原價16,800元，特價11,800元，於忠孝館3樓指定專櫃消費滿2萬元憑App會員條碼再贈600元3樓電子抵用券。復興館5樓女裝區指定品牌單筆滿3萬元以上憑快樂購卡贈800元至1萬元5樓電子抵用券。