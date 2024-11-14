只有3天！成都米其林一星「許家菜」 請客樓上菜

台北喜來登大飯店館內米其林一星川揚餐廳「請客樓」，11月22至24日邀請成都米其林一星、擁有中國版米其林之稱的「黑珍珠一鑽」等殊榮的「許家菜」餐廳創辦人許凡及其團隊，帶來僅有5個餐期的客座品鑑活動，現場同時邀請四川揚琴現場演奏及專業侍茶服務，每位售價8,800元+10%。11月25日至12月29日則提供「許家菜」單點菜色，每道280元+10%起。

被稱為「川菜30年傑出人物」、「中國頂尖明星廚師50人」、「中國烹飪大師」的許凡，2008年創立成都許家菜餐飲集團，其中，「許家菜」餐廳連續3年獲得成都米其林一星，連續6年榮獲「The best 50」中國最佳50餐廳、「黑珍珠餐廳指南」一鑽餐廳，以及橄欖中國年度人氣川湘餐廳等殊榮。許凡在「一菜一格，百菜百味」的傳統川菜中，結合順時而食、至臻真味、家的味道的三大理念，創新演繹出現代風格的新川菜。

許凡及其團隊此行將帶來21道多變味型的套餐，包括許家菜本店招牌的「川菜二十四味型」中，由許凡本人於2002年獨創的「青辣」味型，他巧妙的運用青花椒和藤椒油創造出獨特氣味的清香椒汁，並融入肉脂如白玉般細嫩的翹殼魚中，能感受椒汁辛香與細緻魚肉交織甘鮮。

請客樓主廚許宏德去年曾專程前往四川成都向許凡學菜，本次許家菜客座餐會前，也再次帶領廚藝團隊前往成都習藝。客座餐會後，「許家菜」將以單點方式持續供應至今年年底。