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只有3天！成都米其林一星「許家菜」 請客樓上菜

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
「許家菜」望江店外觀氣派，連奪米其林星級肯定。圖/台北喜來登提供
「許家菜」望江店外觀氣派，連奪米其林星級肯定。圖/台北喜來登提供

台北喜來登大飯店館內米其林一星川揚餐廳「請客樓」，11月22至24日邀請成都米其林一星、擁有中國版米其林之稱的「黑珍珠一鑽」等殊榮的「許家菜」餐廳創辦人許凡及其團隊，帶來僅有5個餐期的客座品鑑活動，現場同時邀請四川揚琴現場演奏及專業侍茶服務，每位售價8,800元+10%。11月25日至12月29日則提供「許家菜」單點菜色，每道280元+10%起。

被稱為「川菜30年傑出人物」、「中國頂尖明星廚師50人」、「中國烹飪大師」的許凡，2008年創立成都許家菜餐飲集團，其中，「許家菜」餐廳連續3年獲得成都米其林一星，連續6年榮獲「The best 50」中國最佳50餐廳、「黑珍珠餐廳指南」一鑽餐廳，以及橄欖中國年度人氣川湘餐廳等殊榮。許凡在「一菜一格，百菜百味」的傳統川菜中，結合順時而食、至臻真味、家的味道的三大理念，創新演繹出現代風格的新川菜。

許凡及其團隊此行將帶來21道多變味型的套餐，包括許家菜本店招牌的「川菜二十四味型」中，由許凡本人於2002年獨創的「青辣」味型，他巧妙的運用青花椒和藤椒油創造出獨特氣味的清香椒汁，並融入肉脂如白玉般細嫩的翹殼魚中，能感受椒汁辛香與細緻魚肉交織甘鮮。

請客樓主廚許宏德去年曾專程前往四川成都向許凡學菜，本次許家菜客座餐會前，也再次帶領廚藝團隊前往成都習藝。客座餐會後，「許家菜」將以單點方式持續供應至今年年底。

台北喜來登請客樓「許家菜」客座饗宴

時間：2024年11月22日晚宴至11月24日晚宴，共5個餐期

價位：每人8,800元+10%

單點：28道正宗川菜料理於11月25日至12月29日推出，每道280元+10%起

地址：台北市中正區忠孝東路一段12號17F

訂位：02-2321-1818

官網：www.sheratongrandtaipei.com

「許家菜」創辦人許凡將親自率團隊抵台獻藝。圖/台北喜來登提供
「許家菜」創辦人許凡將親自率團隊抵台獻藝。圖/台北喜來登提供
正宗「許家菜」將於台北喜來登請客樓限時上菜。圖/台北喜來登提供
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團隊 米其林 餐廳

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