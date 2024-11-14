落實永續！金馬影展伴手禮「人道蛋禮盒」明起獨家開賣

勤億蛋品科技與第61屆金馬獎攜手推出「金馬61人道蛋禮盒」，內含友善平飼雞蛋9入，以及添加益生菌後生元和葉黃素的機能蛋捲，期盼傳遞健康與自然的價值。整體設計也落實永續理念，以國際獲獎的「蛋殼紙托」作為環保包材。聯名伴手禮於金馬影展開幕酒會中正式亮相，致贈給與會貴賓。

勤億蛋品科技秉持「養好雞就能生好蛋」的精神，其中人道蛋來自室內平面飼養的母雞，可自由活動、覓食，更採用獨家調配的優質穀物精料餵食，內含有金盞花萃取的植物性葉黃素、靈芝多醣體、納豆菌、益生菌等，讓雞隻在友善又舒適的環境中自然產蛋，不只蛋黃香濃無腥味，蛋白更是Q彈，品質檢測皆為「AA級」最高標準。

而機能蛋捲則分為原味與肉鬆口味，取名「食刻」呼應主視覺，期盼⽤味覺穿越時空，重現美好時光。禮盒也將於11/15在網購商城「日初幸福牧場」獨家開賣。

「金馬61人道蛋禮盒」包裝設計也是一大亮點：以蛋殼粉融入環保包材，結合再生紙漿製成「蛋殼紙托」。勤億蛋品科技董事長室經理古昕平指出，研發團隊以獨家專利的科技工法，將廢棄蛋殼的殼膜分離，分別製成生技原料，「這次一共使用195公斤的蛋殼紙托，相當於減少1213.6公斤的二氧化碳排放，也降低了758.5公斤的碳排放。」符合聯合國永續發展目標（SDGs）中的確保永續消費和生產方式，期許未來每顆蛋，都能全部再利用。