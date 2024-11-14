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新光三越打造「北歐耶誕精靈村」會動的最美耶誕樹信義區登場

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越與芬蘭藝術家Janine Rewell攜手合作，台北信義新天地今年變身「北歐耶誕精靈村」。圖／新光三越提供
新光三越與芬蘭藝術家Janine Rewell攜手合作，台北信義新天地今年變身「北歐耶誕精靈村」。圖／新光三越提供

每年花心思重點打造耶誕裝置的新光三越台北信義新天地，今年高20米的「耶誕精靈之森」主樹亮相，今年更首次設計「會動的耶誕樹」，底部以北歐冰島的耶誕精靈傳說，結合音樂、燈光和雪景，讓樹下的精靈「動起來」，有如大型音樂盒般的動態演出，為信義商圈帶來美麗的節慶風景，即日起至1月2日限定展出。

新光三越邀請芬蘭曾榮獲德國紅點設計獎的當代藝術家Janine Rewell合作，重新詮釋冰島耶誕精靈世界，「耶誕精靈之森」打造高達20米奶油白樹體，樹體融合植絨松針與蓬鬆精緻花材，運用萬片奶油白混搭珍珠白葉片，搭配鑲金的紅色流星點綴。每日16:00-22:30之間將有不同氛圍的大小秀展演，定時展演超過1,300場音樂燈光秀，讓精靈們動起來，受歡迎的飄雪裝置今年雪量再加倍，讓民眾彷彿置身耶誕雪景中。

不只如此，新光三越台北信義新天地今年變身「北歐耶誕精靈村」，還有9大美拍景點，除了A11 1樓北大門「耶誕精靈之森」主樹，A4 1樓南大門有「耶誕心願球」，4米高的水晶球閃耀光芒，還可走入球內體驗。重現耶誕老人之家的A9 B1「夢境小屋」，在這也可拍下「人生四格」，只要是新光三越APP會員，就能免費進入小屋以及體驗拍照。A11至A9空橋「幻境光廊」與A9至A8空橋「冰晶隧道」，空橋連接耶誕村，一路延伸到香堤廣場、香堤徒步區的千米燈海大道，百萬顆絢麗燈泡帶來燦爛光景。

新光三越台北信義新天地也特別邀請擁有聯合國認證，來自芬蘭耶誕老人村的「正宗耶誕老人」親臨現場，在打造耶誕老人之家的A9「夢境小屋」，12月13日至14日舉辦神秘見面會，12月15日重現紐約盛況「百位耶誕老人Santa Con」，可以現場與正宗耶誕老人近距離接觸。

今年台北信義新天地也與五大國際品牌聯手打造獨家耶誕場景，從11月下旬開始陸續登場。A8 1樓北大門CHANEL到南大門的PANDORA耶誕蝴蝶結禮品屋。A11則有三大品牌快閃，其中PORSHE以3D透視感的LED禮物盒概念帶來獨特的耶誕氛圍；emient雪國小屋快閃店自11/21-12/1將以雪國旅行為主題，打造冬日耶誕小屋的夢幻場景；Google Pixel的快閃店也將陸續登場，為冬季帶來更多驚喜。

新光三越台北信義新天地A11 1樓北大門高20米「耶誕精靈之森」主樹。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地A11 1樓北大門高20米「耶誕精靈之森」主樹。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地A4 1樓南大門的「耶誕心願球」，4米高的水晶球閃耀夢幻光芒。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地A4 1樓南大門的「耶誕心願球」，4米高的水晶球閃耀夢幻光芒。圖／新光三越提供
A9 B1漂浮廣場重現耶誕老人之家的「夢境小屋」。圖／新光三越提供
A9 B1漂浮廣場重現耶誕老人之家的「夢境小屋」。圖／新光三越提供
A9至A8空橋「冰晶隧道」。圖／新光三越提供
A9至A8空橋「冰晶隧道」。圖／新光三越提供
A11至A9空橋「幻境光廊」。圖／新光三越提供
A11至A9空橋「幻境光廊」。圖／新光三越提供

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