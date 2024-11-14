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「Super Orange超橘派對」週末熱鬧登場 運動、購物、音樂三代同嗨

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
今年「陽光活力盃」分為中高齡組與身障組，透過各項關卡，讓大家玩樂同時鍛鍊。圖／聯合線上提供
今年「陽光活力盃」分為中高齡組與身障組，透過各項關卡，讓大家玩樂同時鍛鍊。圖／聯合線上提供

由聯合線上主辦，全台第一個三代同嗨的「Super Orange超橘派對」即將於11月16日、17日在台北兒童新樂園登場。活動包含「陽光活力盃」、「Super Orange Show超橘秀」、「音圓．超橘卡拉OK大賽」、「超橘市集」4大主軸，凡入園民眾皆可免費領取集章DM，完成指定任務，就有機會把FUJI按摩椅、台北士林萬麗酒店雙人住宿券、伊萊克斯除濕機、THERMOS膳魔師鍋具等大獎抱回家，活動還為45歲以上的闖關民眾準備了額外抽獎機會，邀請熟齡朋友們攜手孩、青、銀三代同行，大家一起動起來。

運動、肌力訓練好處多多，對於中高齡族群尤其重要，今年陽光社會福利基金會、sunvis再次與聯合線上攜手舉辦「陽光活力盃」，分為中高齡組與身障組，透過簡單又趣味的活動帶領民眾邊玩邊鍛鍊。「Super Orange Show超橘秀」則是邀請金曲歌手秀蘭瑪雅、美聲歌后周蕙等重磅卡司登台演出，存股達人華倫老師、無毒生活教母譚敦慈也會在現場分享寶貴的生活與理財撇步。

喜愛唱歌的民眾，還可參加由udn聯合線上《橘世代》和音圓電腦伴唱機共同舉辦、為45歲以上熟齡族群量身打造的超橘卡拉OK大賽，優勝者可抱回高達10萬元的冠軍獎金。還有「超橘市集」可以遇見各地社區大學及食農夥伴所帶來得精選農產、手作商品、二手小物和藝術展覽，這週末走一趟「超橘派對」一同實踐健康樂活生活。

【Super Orange超橘派對】

日期：11月16日、11月17日

時間：上午10點～下午5點

地點：臺北市兒童新樂園（台北市士林區承德路五段55號）

活動網站：https://bit.ly/48eiwwt

「Super Orange Show 超橘秀」內容多元，重磅卡司音樂表演與包含豐富知識的演講，讓大家不僅能大飽耳福，更能為大腦充電。圖／聯合線上提供
「Super Orange Show 超橘秀」內容多元，重磅卡司音樂表演與包含豐富知識的演講，讓大家不僅能大飽耳福，更能為大腦充電。圖／聯合線上提供
「音圓．超橘卡拉OK大賽」邀請各路歌唱好手能在頂尖音樂人評審團面前一展歌喉，爭奪冠軍榮耀。圖／聯合線上提供
「音圓．超橘卡拉OK大賽」邀請各路歌唱好手能在頂尖音樂人評審團面前一展歌喉，爭奪冠軍榮耀。圖／聯合線上提供
全台第一個三代同嗨的「Super Orange超橘派對」將於11月16日、17日在台北兒童新樂園登場，邀請孩、青、銀三代同行，大家一起動起來。圖／聯合線上提供
全台第一個三代同嗨的「Super Orange超橘派對」將於11月16日、17日在台北兒童新樂園登場，邀請孩、青、銀三代同行，大家一起動起來。圖／聯合線上提供

中高齡族群 兒童新樂園 派對

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