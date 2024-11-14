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看準韓流鈔能力 這一鍋推新韓式品牌「韓啵」

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
這一鍋餐飲集團全新韓式品牌「행복 韓啵 韓式料理」正式進軍台中美食一級戰區公益路。圖／這一鍋提供
這一鍋餐飲集團全新韓式品牌「행복 韓啵 韓式料理」正式進軍台中美食一級戰區公益路。圖／這一鍋提供

搶攻年輕人心占率，看準韓流「鈔」能力，美食-KY轉投資這一鍋餐飲集團打造全新韓式品牌「행복 韓啵 韓式料理」進軍台中美食一級戰區公益路。

這一鍋表示，要攻占年輕族群市場，全力發展平價品牌，旗下定位為平價國民美食的「九初」今年大動作擴大品牌規模，持續拓展全台加盟店數後，再推出全新韓式平價品牌，鎖定年輕及家庭客層，平均客單價約為300~350元左右，餐點以道地平價豆腐煲、韓國代表特色湯以及街頭必吃的市場小吃，攻占台灣韓式料理的市場。

這一鍋指出，韓啵以韓文幸福행복（haengbok）音譯取名，主打來韓啵用餐補充一日的幸福能量，品牌以平價道地韓式美食為主、搭配簡約時尚吸睛裝潢風格、以及因應不同小資族用餐習慣調整的營業時間，晚間8時後推出隱藏小酒館，打造前所未有的新韓風聚餐勝地。

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