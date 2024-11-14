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髮型對一個人影響太大了！楊紫瓊兩次美國亮相差異驚人

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
影后楊紫瓊現身MIKIMOTO紐約旗艦店並率先配戴新聯名系列珠寶。圖／MIKIMOTO提供
影后楊紫瓊現身MIKIMOTO紐約旗艦店並率先配戴新聯名系列珠寶。圖／MIKIMOTO提供

奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）經常以多變形象示人，由大氣高雅的紅毯造型到玩味十足的破格時尚皆能一一駕馭。日前她出席於美國洛杉磯舉辦的電影《魔法壞女巫》（Wicked：Part One）首映活動，就以一身及肩的波浪金髮亮相，搭配一身綴滿亮片刺繡的黑色禮服，並戴上寶格麗（BVLGARI）經典的靈蛇造型SERPENTI系列高級珠寶，展現出與這部歌舞劇中角色相互呼應的耍壞感。

不過她現身MIKIMOTO紐約第五大道旗艦店、出席Mikimoto Chrome Hearts系列發表活動時，則是換上有齊厚瀏海的黑色長直髮，穿黑色合身的無肩禮服，襯托珠寶界年度話題聯名的Mikimoto Chrome Hearts系列項鍊，展現出截然不同的氣質。從她亮相配戴的照片中可以看到，這次的聯名大量運用了Chrome Hearts經典的十字架圖騰與MIKIMOTO的珍珠串鍊工藝，有Y字鍊和多層短頸鏈等高階的份量感珠寶作品，散發剛柔並重的獨特風格。

奧斯卡影后楊紫瓊配戴寶格麗頂級珠寶出席電影《魔法壞女巫》洛杉磯首映。圖／寶格麗提供
奧斯卡影后楊紫瓊配戴寶格麗頂級珠寶出席電影《魔法壞女巫》洛杉磯首映。圖／寶格麗提供
影后楊紫瓊現身MIKIMOTO紐約旗艦店並率先配戴新聯名系列珠寶。圖／MIKIMOTO提供
影后楊紫瓊現身MIKIMOTO紐約旗艦店並率先配戴新聯名系列珠寶。圖／MIKIMOTO提供
影后楊紫瓊現身MIKIMOTO紐約旗艦店並率先配戴新聯名系列珠寶。圖／MIKIMOTO提供
影后楊紫瓊現身MIKIMOTO紐約旗艦店並率先配戴新聯名系列珠寶。圖／MIKIMOTO提供
奧斯卡影后楊紫瓊配戴寶格麗頂級珠寶出席電影《魔法壞女巫》洛杉磯首映。圖／寶格麗提供
奧斯卡影后楊紫瓊配戴寶格麗頂級珠寶出席電影《魔法壞女巫》洛杉磯首映。圖／寶格麗提供
影后楊紫瓊現身MIKIMOTO新聯名系列珠寶活動。圖／MIKIMOTO提供
影后楊紫瓊現身MIKIMOTO新聯名系列珠寶活動。圖／MIKIMOTO提供
BVLGARI SERPENTI系列頂級祖母綠與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI系列頂級祖母綠與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列單圈鑽石戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列單圈鑽石戒指。圖／寶格麗提供
影后楊紫瓊現身MIKIMOTO紐約旗艦店並率先配戴新聯名系列珠寶。圖／MIKIMOTO提供
影后楊紫瓊現身MIKIMOTO紐約旗艦店並率先配戴新聯名系列珠寶。圖／MIKIMOTO提供
影后楊紫瓊現身MIKIMOTO新聯名系列珠寶活動。圖／MIKIMOTO提供
影后楊紫瓊現身MIKIMOTO新聯名系列珠寶活動。圖／MIKIMOTO提供
影后楊紫瓊現身MIKIMOTO新聯名系列珠寶活動。圖／MIKIMOTO提供
影后楊紫瓊現身MIKIMOTO新聯名系列珠寶活動。圖／MIKIMOTO提供
奧斯卡影后楊紫瓊配戴寶格麗頂級珠寶出席電影《魔法壞女巫》洛杉磯首映。圖／寶格麗提供
奧斯卡影后楊紫瓊配戴寶格麗頂級珠寶出席電影《魔法壞女巫》洛杉磯首映。圖／寶格麗提供

珠寶 紅毯 黑色

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