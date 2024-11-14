髮型對一個人影響太大了！楊紫瓊兩次美國亮相差異驚人

奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）經常以多變形象示人，由大氣高雅的紅毯造型到玩味十足的破格時尚皆能一一駕馭。日前她出席於美國洛杉磯舉辦的電影《魔法壞女巫》（Wicked：Part One）首映活動，就以一身及肩的波浪金髮亮相，搭配一身綴滿亮片刺繡的黑色禮服，並戴上寶格麗（BVLGARI）經典的靈蛇造型SERPENTI系列高級珠寶，展現出與這部歌舞劇中角色相互呼應的耍壞感。

不過她現身MIKIMOTO紐約第五大道旗艦店、出席Mikimoto Chrome Hearts系列發表活動時，則是換上有齊厚瀏海的黑色長直髮，穿黑色合身的無肩禮服，襯托珠寶界年度話題聯名的Mikimoto Chrome Hearts系列項鍊，展現出截然不同的氣質。從她亮相配戴的照片中可以看到，這次的聯名大量運用了Chrome Hearts經典的十字架圖騰與MIKIMOTO的珍珠串鍊工藝，有Y字鍊和多層短頸鏈等高階的份量感珠寶作品，散發剛柔並重的獨特風格。 奧斯卡影后楊紫瓊配戴寶格麗頂級珠寶出席電影《魔法壞女巫》洛杉磯首映。圖／寶格麗提供 影后楊紫瓊現身MIKIMOTO紐約旗艦店並率先配戴新聯名系列珠寶。圖／MIKIMOTO提供 影后楊紫瓊現身MIKIMOTO紐約旗艦店並率先配戴新聯名系列珠寶。圖／MIKIMOTO提供 奧斯卡影后楊紫瓊配戴寶格麗頂級珠寶出席電影《魔法壞女巫》洛杉磯首映。圖／寶格麗提供 影后楊紫瓊現身MIKIMOTO新聯名系列珠寶活動。圖／MIKIMOTO提供 BVLGARI SERPENTI系列頂級祖母綠與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供 BVLGARI SERPENTI VIPER系列單圈鑽石戒指。圖／寶格麗提供 影后楊紫瓊現身MIKIMOTO紐約旗艦店並率先配戴新聯名系列珠寶。圖／MIKIMOTO提供 影后楊紫瓊現身MIKIMOTO新聯名系列珠寶活動。圖／MIKIMOTO提供 影后楊紫瓊現身MIKIMOTO新聯名系列珠寶活動。圖／MIKIMOTO提供 奧斯卡影后楊紫瓊配戴寶格麗頂級珠寶出席電影《魔法壞女巫》洛杉磯首映。圖／寶格麗提供