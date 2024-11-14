不用飛日本買！木村拓哉私服同款日本全家襪台灣開賣 一招查詢附近店鋪庫存

日本熱銷超過2,000萬雙，許多民眾到日本旅遊都會順手買幾雙回來的全家便利商店自有品牌襪現在台灣也買得到！全家便利商店宣布於全台限定720間店舖導入服飾品牌「Convenience Wear」限定27款明星商品，包含中筒線襪、短筒襪、今治手帕、T恤、連帽上衣、休閒長褲、發熱衣、內衣褲等；歡慶新品上市，即日起至2025年1月7日，凡於全家店舖購買Convenience Wear任一款商品，即可用89元優惠價加購以全家品牌色為設計核心、亦廣受日本知名藝人喜愛的「中筒線襪—便利商店白 (小)」乙雙。

消費者可透過全家APP「地圖趣」專區查詢販售店舖及商品庫存；同時，流行日本街頭、多位知名藝人穿搭愛用的襪子系列，亦於電商平台「全家行動購」同步販售，消費者可下單後選擇鄰近店舖就近取貨，讓日本時尚免代購、一鍵入手。

「Convenience Wear」於2019年由日本全家便利商店創立，並由曾設計里約奧運服裝的知名設計師「落合宏理」領銜，定調「好素材、好技術、好設計」的產品理念，打破過往便利商店服飾織品僅是臨時救急的想像；不僅簡單便利，更講究潮流設計，推出即席捲日本街頭，除了是年輕族群時尚穿搭必備單品，就連日本男神木村拓哉也多次在個人社群生活照中被發現穿著經典色中筒線襪。

台灣全家便利商店首波開賣以「全家」藍綠品牌色為設計核心、受日本潮流男星喜愛的「便利商店白」經典款；另有「短筒襪」與「踝襪」等共10款花色，均採用厚底針織材質，貼合足弓，更經抗菌防臭處理，減少異味發生，提供消費者便利、舒適又時尚的購物新選擇。