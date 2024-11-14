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年末壓軸盛事 台南各大百貨耶誕樹點燈起跑
每年年底最重要的盛事，莫過於耶誕及跨年活動，近期台南各大百貨公司紛紛開始布置耶誕樹，讓民眾提早感受過節氛圍，其中，南紡購物中心今年為歡慶營運10周年，打造15公尺高的耶誕樹，搭配馴鹿醒目的紅鼻子，相當吸睛；新光三越西門店則配合周年慶，以「夢幻雪國・精靈之森」，在台南營造雪國的耶誕氛圍。
南紡購物中心今年與西班牙知名搞怪藝術團隊BROSMIND攜手合作，打造「MERRY CHRISTMAS聖誕FUN紡樂園」，以9隻馴鹿與耶誕老人為主題，昨晚邀集市長黃偉哲舉辦點燈活動，15公尺高的耶誕樹，正面更以馴鹿魯道夫為主角，醒目的紅鼻子，吸引大批民眾拍照打卡。
南紡購物中心也說，今年耶誕拍照打卡點除了耶誕樹，還有3大區域，包含「禮物山」、「薑餅屋」及「馴鹿雪橇」，都能營造濃厚的過節氣氛；即日起每晚6點起至10點，每小時整點將有燈光秀，而每周五、六、日及12月24日平安夜晚上7點、8點則會有雪花秀。
新光三越西門店配合百貨周年慶起跑，今年以「夢幻雪國・精靈之森Silver Elfin Forest」為主題，打造雪國夢幻耶誕氛圍，傳遞溫馨祝福。此外，台南大遠百、河樂廣場以及新營文化中心等地，屆時也都會有相關耶誕點燈活動，讓民眾感受耶誕節的夢幻氛圍。
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