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全台最大ScreenX影廳進軍嘉義秀泰影城 搭檔「神鬼戰士II」開幕

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
全台最大ScreenX影廳，進軍嘉義秀泰影城，今天搭檔「神鬼戰士II」開幕，昨晚嘉義秀泰影城特映會。記者魯永明／攝影
全台最大ScreenX影廳，進軍嘉義秀泰影城，今天搭檔「神鬼戰士II」開幕，昨晚嘉義秀泰影城特映會。記者魯永明／攝影

全台最大ScreenX影廳，進軍嘉義秀泰影城，今天搭檔「神鬼戰士II」開幕，270度全景銀幕，重現古羅馬壯闊氣勢，打造極致沉浸觀影體驗，回饋嘉義鄉親，身分證有「2」「7」「0」周末購票送飲料爆米花方。

昨晚嘉義秀泰影城特映會，搶先觀賞全台最大ScreenX影廳的觀眾，對廣達270度的全景銀幕，播出「神鬼戰士II」史詩級電影沉浸式觀影體驗，大呼過癮。

秀泰說，獨家引進韓國ScreenX影廳搭檔年度大片、經典電影重映，發揮全景影廳魅力，年初斥資上億、聯合韓國CJ集團引進全台獨家的ScreenX三面投影技術，首批影廳在北中南4座影城開幕，期間搭檔「死侍與金鋼狼」、「異形：羅穆路斯」、「猛毒最終章：最後一舞」等年度大片，以及多部KPOP演唱會電影，成功讓ScreenX在台灣打開知名度。

ScreenX再度南下進軍嘉義，搭檔「神鬼戰士II」帶來史詩級突破性觀影體驗，ScreenX是全球首款多面擴展沉浸式影廳技術，透過3面270度全景銀幕，讓觀眾宛如置身電影情節。

嘉義秀泰影城將ScreenX技術結合4K雷射巨幕，打造高約12公尺，寬約75公尺的270度巨幕全景影廳，是全台銀幕最大的ScreenX影廳，創造極致震撼沉浸式觀影體驗，開幕首周優惠，今起到周日，購票觀賞ScreenX版本電影票1張，出示身分證字號有「2」、「7」、「0」身分證件，送中份爆米花1份及80元碳酸飲料1杯。

全台最大ScreenX影廳，進軍嘉義秀泰影城，今天搭檔「神鬼戰士II」開幕。圖／秀泰影城提供
全台最大ScreenX影廳，進軍嘉義秀泰影城，今天搭檔「神鬼戰士II」開幕。圖／秀泰影城提供
全台最大ScreenX影廳，進軍嘉義秀泰影城，今天搭檔「神鬼戰士II」開幕。圖／秀泰影城提供
全台最大ScreenX影廳，進軍嘉義秀泰影城，今天搭檔「神鬼戰士II」開幕。圖／秀泰影城提供

嘉義 身分證 電影

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