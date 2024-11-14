厚鬆餅堡開賣第2天 他5點衝麥當勞：開門賣不到半小時搶光了

麥當勞引進日本高人氣的McGriddles「厚鬆餅堡系列」，昨(13)日一開賣即造成民眾排隊搶購，部分門市更因提早完售，等待補貨中。有台北市民眾今天清晨5點就到信義區的麥當勞莊敬店排隊，店家在6點開賣後，不到30分鐘就完售，她因此上網發文呼籲，想購買「厚鬆餅堡」的人可先致電店家確定有貨再排隊，以免撲空。

一名女網友清早5點多於臉書社團「信義區兩三事」發文，表示為了幫同事買早餐，一大早在麥當勞莊敬店表定的開門時間5點就前去排隊，未料店家6點才開始販售，她也在出門前致電詢問店家是否還有「厚鬆餅堡」，店家則回覆：「剩下一點點而已」。隨後她第三度更新貼文，指出該分店「厚鬆餅堡」確定售完，建議大家排隊前打電話詢問，以免白跑一趟。

有網友曬出搶到「厚鬆餅堡」的取餐編號，上頭顯示該名網友於今日清晨5點16分在台北市麥當勞林森店購買，網友還上字幕表示：「我夠瘋」。也有網友表示她在5點20分買到「厚鬆餅堡」，但該店家並未出現排隊潮。還有人透露詢問店家時，服務人員即回覆「今日不到一百個」，欲購請早。

台灣麥當勞的「厚鬆餅堡系列」商品，預定於11月13日至12月17日（或售完為止）、共35天早餐時段限期開賣，讓想一嚐日本麥當勞「厚鬆餅堡」的人為之瘋狂，繼「獵人卡包」後再掀排隊熱潮。