MAGiC TOUCH×廚佛聯名！「5款創意料理」登場

爭鮮旗下的「MAGiC TOUCH」，本次攜手知名YouTuber「廚佛瑞德Fred」推出「來点肉味」全新菜單，打造5款特色餐點。活動期間憑指定影片畫面截圖，還可享滿額加贈「燒炙和牛佐松露醋」一份。「粥大福」首度攜手北港朝天宮媽祖，推出2款以芋頭為主角的粥品，消費滿額還可獲贈「媽祖開運筊杯吊飾」。

MAGiC TOUCH全新「來点肉味」自即日起正式登場，透過不同肉品與台、美、法、川式料理風味結合，打造不同的特色。「燒炙和牛佐松露醋」，使用松露風味的巴薩米克醋帶出和牛的油香和高級口感，以油漬番茄乾提味，每份50元。「卡拉椒麻雞肉串」則是將雞肉塗上椒麻醬及蜂蜜，撒上洋芋脆片，兼具麻香與甜感，每份120元。

「芥末胡麻豬刈包」將傳統刈包酥炸後搭配法式醬汁，再包裹沾滿特製法式芥末胡麻醬的五花肉，最後撒上花生粉，打造中西合併滋味，每份50元。「BBQ戰斧豬排」將豬排刷上BBQ醬後燒烤，酸甜鹹香，有著滿滿的美式風味，每份199元。至於「蔥鴨蔥鴨壽司」取餛飩皮夾蔥餡料包裹後油炸，加上客家桔醬與煙燻鴨，具有台式情調，每份40元。

Fred將於11月15日在「Fred吃上癮」分享本次聯名菜單的研發秘辛，觀看指定影片並憑畫面截圖至MAGiC TOUCH門市消費滿額，即免費送「燒炙和牛佐松露醋」一份。

同樣是跨界聯名，連鎖粥品「粥大福」首度攜手北港朝天宮媽祖，推出全新「好芋」系列粥品，以芋頭為主角，推出2款粥品。「天賜好芋粥」有滿滿芋頭結合花菇、蝦米等食材，具有經典台式古早味，每碗110元。「好芋加貝粥」則是芋頭搭配XO醬、小干貝等食材，讓海味加上芋香融合出豐富層次，每碗130元。