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北市錢櫃女員工墜樓 疑為了「關窗戶」沒站穩...同事全程目睹

整理包／賀棒球12強賽奪首勝！「4大超商限時優惠」一次看　咖啡、氣泡水、冰泰奶都入列

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
歡慶贏球、旗開得勝，7-ELEVEN「行動隨時取」自11月14日凌晨0點起至11月15日限時推出CITY CAFE大杯卡布奇諾買2送2、CITY TEA經典純奶茶買2送1（現萃茶限定現萃茶門市兌領），每案型每會員限購1組。圖／7-ELEVEN提供
歡慶贏球、旗開得勝，7-ELEVEN「行動隨時取」自11月14日凌晨0點起至11月15日限時推出CITY CAFE大杯卡布奇諾買2送2、CITY TEA經典純奶茶買2送1（現萃茶限定現萃茶門市兌領），每案型每會員限購1組。圖／7-ELEVEN提供

2024世界棒球12強賽（2024 WBSC Premier12）B組賽事今天（11月13日）在台北大巨蛋舉行，台灣首場預賽對上韓國，台灣健兒火力全開，終場以6：3擊敗韓國，戰況讓球迷熱血沸騰。歡慶首勝入袋，4大超商紛紛祭出限時優惠，咖啡、氣泡水、冰泰奶、風味茶飲都入列，與全台球迷同慶並持續為台灣棒球好手們加油喝采。

●7-ELEVEN

歡慶贏球、旗開得勝，7-ELEVEN「行動隨時取」自11月14日凌晨0點起至11月15日限時推出CITY CAFE大杯卡布奇諾買2送2、CITY TEA經典純奶茶買2送1（現萃茶限定現萃茶門市兌領），每案型每會員限購1組，邀請球迷一起熱情奮戰加油。

●全家便利商店

全家便利商店APP「隨買跨店取」11月14日上午10點至晚上11點59分推出限定優惠，Let’s Café特濃美式咖啡可享買1送1、Famicollection氣泡水可享買1送1，活動品項限購組數、兌換期限以APP實際購買畫面為主。

「全家食食購」也有限定優惠，即刻起至11月14日晚上11點59分結帳輸碼「中華隊勝利」可享消費200元現折20元，全館免運費、可指定日取貨。

此外，全家便利商店即日起至11月26日全店購買指定商品單筆消費滿168元送Premier12中華隊紋身貼紙，數量有限送完為止；全店購買指定商品單筆消費滿168元加59元可加價購Premier12中華隊捏捏球，限量7萬份，售完為止。

●萊爾富

萊爾富門市即日起至11月14日晚上11點59分推出Hi café特大杯全品項享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算。

Hi café特大杯優惠的商品包含冰／熱美式咖啡（單杯原價60元）、冰／熱拿鐵咖啡（單杯原價70元）、冰氣泡美式咖啡系列（檸檬／黃金柚香口味，單杯原價80元）、冰風味氣泡系列（冬瓜／草莓／洛神花口味，單杯原價55元）、充滿懷舊古早味的冰冬瓜系列（牛奶／燕麥奶，單杯原價65元）、清爽解膩的冰茶系列（柳橙百香椰果／青梅蒟蒻／荔枝蒟蒻口味，單杯原價65元）以及冰泰式奶茶（單杯原價55元）、冰黑糖珍珠奶茶（單杯原價60元），共計16款商品均享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算。

●OKmart

OKmart門市一起為勝利喝采，即日起至11月17日推出多項限時優惠，包括指定糖餅可享第2件6折；OKCAFE「茗京萃」兩款聯名飲品「紫蘇飲」、「百草甘茶飲」限時優惠價單杯39元（單杯原價55元）；OKchoice推出的「青花椒風味爆米花」、「焦糖可可爆米花」可享任選3件優惠價99元。

●附註：詳細優惠活動內容以各超商門市、APP、官網、粉絲團公告為準。

賀贏韓國、台灣棒球首勝到手，萊爾富門市即日起至11月14日晚上11點59分推出Hi café特大杯全品項限時買1送1。圖／萊爾富提供
賀贏韓國、台灣棒球首勝到手，萊爾富門市即日起至11月14日晚上11點59分推出Hi café特大杯全品項限時買1送1。圖／萊爾富提供
全家便利商店APP「隨買跨店取」11月14日上午10點至晚上11點59分推出限定優惠，Let’s Café特濃美式咖啡可享買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店APP「隨買跨店取」11月14日上午10點至晚上11點59分推出限定優惠，Let’s Café特濃美式咖啡可享買1送1。圖／全家便利商店提供
OKmart門市即日起至11月17日推出OKchoice「青花椒風味爆米花」、「焦糖可可爆米花」可享任選3件99元。圖／OKmart提供
OKmart門市即日起至11月17日推出OKchoice「青花椒風味爆米花」、「焦糖可可爆米花」可享任選3件99元。圖／OKmart提供
全家便利商店即日起至11月26日全店購買指定商品單筆消費滿168元送Premier12中華隊紋身貼紙（數量有限送完為止）；全店購買指定商品單筆消費滿168元加59元可加價購Premier12中華隊捏捏球（限量7萬份，售完為止）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至11月26日全店購買指定商品單筆消費滿168元送Premier12中華隊紋身貼紙（數量有限送完為止）；全店購買指定商品單筆消費滿168元加59元可加價購Premier12中華隊捏捏球（限量7萬份，售完為止）。圖／全家便利商店提供
OKmart門市即日起至11月17日推出OKCAFE「茗京萃」兩款聯名飲品限時優惠價39元（原價55元）。圖／OKmart提供
OKmart門市即日起至11月17日推出OKCAFE「茗京萃」兩款聯名飲品限時優惠價39元（原價55元）。圖／OKmart提供
全家便利商店APP「隨買跨店取」11月14日上午10點至晚上11點59分推出限定優惠，Famicollection氣泡水可享買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店APP「隨買跨店取」11月14日上午10點至晚上11點59分推出限定優惠，Famicollection氣泡水可享買1送1。圖／全家便利商店提供
賀贏韓國、台灣棒球首勝到手，萊爾富門市即日起至11月14日晚上11點59分推出Hi café特大杯全品項限時買1送1。圖／萊爾富提供
賀贏韓國、台灣棒球首勝到手，萊爾富門市即日起至11月14日晚上11點59分推出Hi café特大杯全品項限時買1送1。圖／萊爾富提供
「全家食食購」推出限定優惠，即刻起至11月14日晚上11點59分結帳輸碼「中華隊勝利」可享全館消費200元現折20元。圖／全家便利商店提供
「全家食食購」推出限定優惠，即刻起至11月14日晚上11點59分結帳輸碼「中華隊勝利」可享全館消費200元現折20元。圖／全家便利商店提供

便利商店 咖啡 珍珠奶茶

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