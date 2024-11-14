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有行旅／極致道東 漫步流冰奇景
冬天的北海道有北半球最低緯度的流冰奇景，不管是搭破冰船，體驗劃破流冰震撼或是看大海結凍成冰，都只需到北海道就能體驗。
旅程安排踏上結冰的鄂霍次克海上流冰漫步，親臨世界奇景；入住盡收阿寒湖秀麗風景的頂級旅宿「阿寒鶴雅別莊鄙之座」和擁攬宇登呂港流冰海景第一排「北辛夷知床度假飯店」。並體驗然別湖冰上村「冰酒吧」和「ICE LAND 阿寒冰上樂園」冬季限定奇景和活動。
有行旅《極致道東 流冰奇景》7天6夜旅程，2025年2月24日至3月2日。一對一旅程說明會 ，報名請洽：02-8643-3543、8643-3905，或請瀏覽有行旅官網：https://reurl.cc/348er9
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