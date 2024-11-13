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台灣國樂界國寶瞿春泉專場音樂會 再現梁祝經典

中央社／ 台北13日電
台灣國樂團13日在台灣戲曲中心舉行「藝號人物－瞿春泉」音樂會排練記者會，由知名指揮瞿春泉（前右）現場指揮樂團，新加坡華樂團青年笙演奏家楊心瑜（前左）等演繹經典作品，帶來「排灣神話」笙協奏曲。（中央社）
台灣國樂團13日在台灣戲曲中心舉行「藝號人物－瞿春泉」音樂會排練記者會，由知名指揮瞿春泉（前右）現場指揮樂團，新加坡華樂團青年笙演奏家楊心瑜（前左）等演繹經典作品，帶來「排灣神話」笙協奏曲。（中央社）

知名指揮家也是作曲家瞿春泉不只是音樂家，更是國樂活字典，橫跨兩岸四地國樂團，致力推動國樂發展，台灣國樂團將以瞿春泉為「藝號人物」舉行專場音樂會，再現「梁祝」經典。

瞿春泉今天在記者會上表示，很高興也很感謝老東家之一台灣國樂團為他舉辦音樂會，這次曲目重頭戲之一「梁山伯與祝英台」小提琴協奏曲是他配器的版本，雖然梁祝版本非常多，他的配器版本忠於原貌，「包括聲部應該在哪一個範圍我都盡量忠於原作，希望大家會喜歡。」

瞿春泉也盛讚這次合作的小提琴家魏靖儀，他說魏靖儀的音色有剛有柔，「他已經有他自己的詮釋，我覺得很棒。」魏靖儀則表示，很開心跟瞿春泉指揮與台灣國樂團合作，魏靖儀說「梁祝」小提琴協奏曲對他來說，樂曲故事性非常完整，「我演奏起來很有人生如戲，戲如人生之感。」

台灣國樂團代理團長吳定哲表示，今年是台灣國樂團創團40週年，能邀請瞿春泉老師回來指揮，意義非凡。吳定哲說，瞿春泉從1999年至2007年擔任台灣國樂團專任指揮，多年來以他深厚的藝術造詣和創新精神，讓台灣國樂團穩定成長，影響了一代音樂人，非常難得。

這次音樂會精選多首由瞿春泉創編的經典作品，其中包括「台灣鄉音集」與「廟會─台灣藝陣」，前者依序展現山歌、情歌、兒歌、祭歌以及舞歌等5個部分，生動描繪台灣純樸的鄉村生活風貌；後者則是瞿春泉全新創作，以南北管音樂素材生動重現廟會熱鬧場景，讓樂迷感受台灣民俗文化的活力。

除此之外，這次也邀請到台灣旅居新加坡的笙演奏家楊心瑜合作「排灣神話」，這首樂曲挑選了排灣族神話故事，透過笙的獨特音色和豐富的聲部堆疊，讓觀眾徜徉於排灣族的神話世界。

台灣國樂團「藝號人物─瞿春泉」音樂會將於11月16日演出，地點在台灣戲曲中心大表演廳。

台灣國樂團13日在台灣戲曲中心舉行「藝號人物－瞿春泉」音樂會排練記者會，知名指揮、作曲家瞿春泉（前右2）、新加坡華樂團青年笙演奏家楊心瑜（前右1）、知名小提琴演奏家魏靖儀（前左1）與台灣國樂團代理團長吳定哲（前左2）出席合影。（中央社） 中央通訊社
台灣國樂團13日在台灣戲曲中心舉行「藝號人物－瞿春泉」音樂會排練記者會，知名指揮、作曲家瞿春泉（前右2）、新加坡華樂團青年笙演奏家楊心瑜（前右1）、知名小提琴演奏家魏靖儀（前左1）與台灣國樂團代理團長吳定哲（前左2）出席合影。（中央社） 中央通訊社

國樂 樂團 音樂會

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