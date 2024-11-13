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狂賀棒球12強賽首勝入袋！超商限時推咖啡、氣泡水、珍奶買1送1
2024世界棒球12強賽B組賽事13日晚間在臺北大巨蛋舉行，臺灣首場預賽對上韓國，火力全開展現精彩表現，終場以6：3擊敗韓國，旗開得勝，讓全台球迷熱血沸騰。超商也立即推出優惠與全民同慶，限時咖啡買1送1，養足精神迎接下一場勝利。
全家便利商店
11月14日10:00～23:59，於會員App「隨買跨店取」限定推出特濃美式、Famicollection氣泡水買1送1優惠。全家「食食購」即刻起至11月14日23:59，推出多款食材下殺優惠，結帳輸碼「中華隊勝利」，再享全館滿200元現折20元。即日起至11月26日於全台全家店舖單筆消費滿168元，即可免費獲得Premier12中華隊紋身貼紙，還可加價59元獲得Premier12中華隊棒球捏捏球。
萊爾富
即日起至11月14日23:59萊爾富門市推出Hi café特大杯全品項享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算。品項包含美式咖啡、拿鐵咖啡、冰氣泡美式咖啡系列；人氣冰風味氣泡系列、充滿懷舊古早味的冰冬瓜系列與清爽解膩的冰茶系列；還有奶茶控不可錯過的冰泰式奶茶與冰黑糖珍珠奶茶，共計16款商品均享限時任選買1送1。
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