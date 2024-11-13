狂賀棒球12強賽首勝入袋！超商限時推咖啡、氣泡水、珍奶買1送1

2024世界棒球12強賽B組賽事13日晚間在臺北大巨蛋舉行，臺灣首場預賽對上韓國，火力全開展現精彩表現，終場以6：3擊敗韓國，旗開得勝，讓全台球迷熱血沸騰。超商也立即推出優惠與全民同慶，限時咖啡買1送1，養足精神迎接下一場勝利。

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