12強賽中華贏南韓！ 萊爾富推Hi café特大杯全品項限時買1送1

2024世界棒球12強賽B組賽事今開打，中華隊的首場預賽對上韓國，台灣健兒火力全開，展現精彩好表現，終場以6：3擊敗韓國，戰況讓全台球迷熱血沸騰，萊爾富邀全民為台灣棒球喝采，即日起至11月14日萊爾富門市推出Hi café 特大杯全品項享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算。

萊爾富表示，Hi café特大杯優惠的商品包含提神必備的冰熱美式咖啡、冰熱拿鐵咖啡、冰氣泡美式咖啡系列，還有人氣冰風味氣泡系列、充滿懷舊古早味的冰冬瓜系列與清爽解膩的冰茶系列，以及奶茶控不可錯過的冰泰式奶茶與冰黑糖珍珠奶茶，共計16款商品均享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算。