Onitsuka Tiger Ｘ Patou聯名系列 融入法式甜美「粉」吸睛

日本時尚品牌Onitsuka Tiger今年正值創立75周年，與有超過110年歷史的法國高級時裝品牌Patou展開全球合作。Patou粉色、緞帶、褶皺等標誌性元素，運用在Onitsuka的MEXICO 66、MEXICO RINKAN和MEXICO 66 BALLERINA三款鞋款上，帶來充滿法式甜美的鞋款，此聯名系列將於11月20日起，在指定專門店及Onitsuka Tiger官網限量發售。

Onitsuka Tiger MEXICO 66標誌性的鞋身條紋以Patou招牌的羅紋緞帶設計點綴，Patou獨特的粉色加入，呈現個性甜美兼具的粉、黑配色，虎頭標誌變成一個可隨心拆卸的吊飾。

MEXICO RINKAN，以休閒隨性的風格為主軸。鞋面以麂皮打造，柔和的駝色基調搭配亮眼粉色細節。鞋後跟嵌入Patou的標誌性緞帶設計，為鞋款增添俏皮感。

MEXICO 66 BALLERINA，設計以經典MEXICO 66鞋款作延伸，靈感來自芭蕾舞鞋，在優雅中融入運動風格，也是Onitsuka Tiger首次推出芭蕾舞鞋型的鞋款系列。Onitsuka Tiger經典鞋紋部分同樣以羅紋緞帶點綴，Patou的黑粉配色成為主角，並以雙層鞋帶勾勒出獨特的輪廓線條。

這次聯名系列還有服飾單品，像是長織帶設計連帽上衣、T-Shirt和配件等，將Patou經典的粉色與羅緞材質融入Onitsuka Tiger品牌風格。服飾單品為日本製造，所有單品均採用中性剪裁，並附有聯名標誌。11月20日起於全台Onitsuka Tiger鬼塚虎專門店及官網發售；服飾配件商品於台北101旗艦店、復興SOGO店、微風信義店限定販售。