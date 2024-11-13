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Onitsuka Tiger Ｘ Patou聯名系列 融入法式甜美「粉」吸睛

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Patou聯名款MEXICO 66 BALLERINA黑色，8,780元。圖／Onitsuka Tiger提供
Patou聯名款MEXICO 66 BALLERINA黑色，8,780元。圖／Onitsuka Tiger提供

日本時尚品牌Onitsuka Tiger今年正值創立75周年，與有超過110年歷史的法國高級時裝品牌Patou展開全球合作。Patou粉色、緞帶、褶皺等標誌性元素，運用在Onitsuka的MEXICO 66、MEXICO RINKAN和MEXICO 66 BALLERINA三款鞋款上，帶來充滿法式甜美的鞋款，此聯名系列將於11月20日起，在指定專門店及Onitsuka Tiger官網限量發售。

Onitsuka Tiger MEXICO 66標誌性的鞋身條紋以Patou招牌的羅紋緞帶設計點綴，Patou獨特的粉色加入，呈現個性甜美兼具的粉、黑配色，虎頭標誌變成一個可隨心拆卸的吊飾。

MEXICO RINKAN，以休閒隨性的風格為主軸。鞋面以麂皮打造，柔和的駝色基調搭配亮眼粉色細節。鞋後跟嵌入Patou的標誌性緞帶設計，為鞋款增添俏皮感。

MEXICO 66 BALLERINA，設計以經典MEXICO 66鞋款作延伸，靈感來自芭蕾舞鞋，在優雅中融入運動風格，也是Onitsuka Tiger首次推出芭蕾舞鞋型的鞋款系列。Onitsuka Tiger經典鞋紋部分同樣以羅紋緞帶點綴，Patou的黑粉配色成為主角，並以雙層鞋帶勾勒出獨特的輪廓線條。

這次聯名系列還有服飾單品，像是長織帶設計連帽上衣、T-Shirt和配件等，將Patou經典的粉色與羅緞材質融入Onitsuka Tiger品牌風格。服飾單品為日本製造，所有單品均採用中性剪裁，並附有聯名標誌。11月20日起於全台Onitsuka Tiger鬼塚虎專門店及官網發售；服飾配件商品於台北101旗艦店、復興SOGO店、微風信義店限定販售。

Onitsuka Tiger鬼塚虎與法國高級時裝品牌Patou聯名系列於11月20日上市。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎與法國高級時裝品牌Patou聯名系列於11月20日上市。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎與法國高級時裝品牌Patou聯名系列於11月20日上市。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎與法國高級時裝品牌Patou聯名系列於11月20日上市。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎與法國高級時裝品牌Patou聯名系列於11月20日上市。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎與法國高級時裝品牌Patou聯名系列於11月20日上市。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎與法國高級時裝品牌Patou聯名系列於11月20日上市。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎與法國高級時裝品牌Patou聯名系列於11月20日上市。圖／Onitsuka Tiger提供
Patou聯名款MEXICO 66粉色，8,780元。圖／Onitsuka Tiger提供
Patou聯名款MEXICO 66粉色，8,780元。圖／Onitsuka Tiger提供
Patou聯名款MEXICO RINKA駝色，9,480元。圖／Onitsuka Tiger提供
Patou聯名款MEXICO RINKA駝色，9,480元。圖／Onitsuka Tiger提供

品牌 標誌

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