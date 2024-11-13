寫出好字先懂紙 台積電推廣書篆讓青年學子走進蓪草紙書法世界

傳承千年以來，在不同紙張上所書寫的事件與故事，不僅乘載了知識與文化的傳遞，也讓身處於科技時代的人們，能藉此深入瞭解各時代人物的情感與藝術表現。台積電文教基金會持續推廣社會大眾認識書篆之美，舉辦「台積電青年書法暨篆刻大賞」已邁入第十七屆，為讓更多學子瞭解紙材與書篆藝術間的連結，昨於高雄鳳山高中舉行「紙與非紙之間—蓪草紙書寫與裱褙體驗」工作坊，讓青年世代深入認識書法與蓪草紙的魅力。

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，期盼藉由書篆大賞每年所設定的書篆主題，引介文化故事，吸引學子對於書篆藝術的好奇，進而喜愛，本屆即以文房四寶中的「紙」為主角，帶大家認識墨液在不同紙材上展現的墨韻疏異。許峻郎指出，在日治時期，新竹蓪草與稻米、樟腦與木材，是台灣出口的四大產業代表，更深受日本皇室、巴黎國際手工業博覽會的肯定。曾於新竹產業佔有一席之地的蓪草紙，以其材質獨特、良好的顯色性，揚名國際。此次特別於高雄鳳山高中舉辦工作坊，即是希望藉由紙的歷史、職人的故事，拉近青年學子與漢字文化的距離。

台積電文教基金會於鳳山高中舉辦「蓪草紙」書寫與裱褙體驗工作坊，師生開心展示完成作品。圖／台積電文教基金會提供

難得一見的蓪草紙書寫與裱褙體驗，吸引超過50位學子報名參與，鳳山高中校長吳曉暢笑說，「還趕快加開名額，讓更多學生能夠參與」。台灣蓪草學會祕書長洪麗雯指出，獨特的「蓪草紙」是由台灣原生灌木蓪草的髓心削製而成，具有吸墨後呈現立體感的獨特效果，因此廣受歷代書畫創作者的喜愛。新生代書篆家張天健具多年書畫教學經驗，他表示工作坊中多數同學是初次執毫，所以安排同學先以硬筆描寫喜歡的字句，再進一步以毛筆書寫至宣紙及蓪草紙上，除感受硬筆及軟筆書寫筆觸的異同外，也可觀察不同紙材展現的墨暈特色。

第十七屆台積電青年書法暨篆刻大賞即日起至11月22日開始報名，學生組分為篆隸楷、行草、篆刻、臨帖等四組，首獎得主可獲得10萬獎金，國小至高中職五專的老師可參加創意書篆教案競賽，相關內容可至台積電青年書法暨篆刻大賞官網與粉專查詢。