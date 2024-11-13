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WirForce 2024電競嘉年華重磅來襲 宏碁Predator電競新品系列現場首亮相
亞洲規模最盛大的電競嘉年華WirForce 2024迎來十周年，將從11月14日至11月17日於花博爭豔館帶來連續4天3夜的電競狂熱盛事。宏碁今年再度參與，舉辦「Predator玩家派對」限定活動，現場精心規劃Predator全系列電競產品展示及新品銷售，其中首賣新品包括宏碁台灣首款Wi-Fi 7電競網狀路由器Predator Connect T7，以及專為入門電競玩家設計的Predator Connect W6x，另外還有Predator PGR300無線遊戲手把；更首次展出具AI運算功能電競電腦組合，以地端的方式運算生成AI人像，在現場攤位與所有玩家即時互動。
宏碁在WirForce活動現場規劃4大體驗區，包括Predator Helios火力拳開、Orion X飆風競速、Predator OLED制霸戰場及Predator AI新紀元，除了可體驗最新熱門遊戲與集章闖關活動外，闖關成功即可獲得Predator能量特攻禮乙份；還有每日挑戰任務，歡迎各位玩家前來挑戰，每日於17:00結算成績並頒發Predator挑戰禮。
玩家派對現場還提供宏碁專屬WirForce購機優惠，只要於活動期間內購買Acer、Predator系列產品，攜帶發票、產品到場即可兌換成交禮，另外購買指定Nitro、Predator系列產品，上網登錄再送好禮，還可周周抽吉隆坡來回機票等豪華大獎。
此外，11月15日至11月17日期間，更邀請知名電競KOL電競說書客KH、R湯哥、球球、林可到場擔任一日店長，與粉絲們一同透過遊戲，親身感受Predator的電競科技所帶來的非凡體驗，玩家與粉絲們不可錯過。
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