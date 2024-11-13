京站小碧潭餐飲新品牌再加3 新店首家「點爭鮮」進駐

京站小碧潭店自開幕以來，即以新店人的第二張餐桌為定位，京站小碧潭店為了強化餐飲力，提供在地居民多元選擇，近期陸續引進四家新餐飲，推出升級版京站小碧潭店，餐飲占比一口氣提升至9成以上。

京站小碧潭店繼9月開幕的新店獨家「COCO壹番屋」後，隨著11月20日起周年慶展開，再引進新店首家「點爭鮮」、「大戶屋」與「港點大師」，餐廳品牌將來到17家，全館餐飲比例達90％。

新店首家「點爭鮮」有100坪、共121席，開幕活動：滿1000元送100元（50元折扣券2張，限下次消費滿500折50元）；北海道厚切干貝壽司買一送一；厚切鮭壽司原價60元、特價40元。

「大戶屋」有80坪、共102席，開幕活動：精選雙人餐原價1100元，特價988元，套餐包括炭烤𩸽魚定食、炭烤雞豬雙麴定食、牛肉壽喜燒定食三選二，搭配小菜與飲品。