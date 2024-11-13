花東美食上桌！金色三麥ＸSinasera 24 集章再換好禮

花東開動吧！這是金色三麥聯手Sinasera 24主廚楊柏偉打造的「餐桌共好」，由名廚監製客座菜，將花東好料搬上全台金色三麥餐桌。

金色三麥聯手「東台灣最難訂餐廳」Sinasera 24主廚楊柏偉（Nick），以刺蔥、樹豆、小米辣椒等當地特色食材發想，即日起至12月30日，於全台金色三麥門市推出主廚監製客座菜，佐餐啤酒特別選用來自台東泰源幽谷的無毒野薑花釀造，邀饕客以味蕾暢遊花東。

此外，金色三麥也主動發起在地串連，將楊柏偉主廚的31間私房口袋名單編輯成《花東秘境指南》，至金色三麥門市點任一道「花東開動吧！跟著名廚吃花東」主題料理即可獲得。2025年8月31日前，憑《花東秘境指南》跟著名廚吃花東享專屬優惠，並可獲得活動戳章。2025年11月30日前，集章回金色三麥門市，還能兌換德國訂製「SUNMAI金色三麥花東城市杯」、「金色三麥萬元禮物卡」等總價值超過300萬的好禮。

今年4月起，地震、颱風接連重創花東，交通中斷讓農作和漁獲輸出受阻，觀光信心指數遲遲不見回升。金色三麥於是邀請東部最具代表性的餐廳Sinasera 24主廚楊柏偉加入為期一年的「花東開動吧！」企劃，藉由花東食材創作的料理、在地店家串連，讓大家再次感受環繞在大山大海之間的美與味，打造花東「餐桌共好」。

要如何將精緻餐飲（fine dining）端上每天平均兩萬客流量的金色三麥？金色三麥團隊和楊柏偉歷經無數次切磋討論，最終拍板定案「南法刺蔥香草雞」、「燉樹豆勇士豬」兩道監製客座料理。楊柏偉表示，花東原民部落的山產海鮮都少不了「刺蔥」的獨特香氣；營養元氣的「樹豆」又稱「勇士豆」，當地與排骨一起燉煮，吸取肉類多餘油脂、增添豆香。他說，「南法刺蔥香草雞」選用肉質飽滿緊實的紅羽雞腿肉，添加金色三麥「麥汁」讓醬汁口感更加濃郁醇厚；「燉樹豆勇士豬」將常見的排骨換成梅花豬，還有「小米辣椒」畫龍點睛，燉出令人耳目一新的風味層次。

此外，金色三麥也推出「洛神烤藜麥沙拉」、「鬼頭刀菲力塔塔」、「剝皮辣椒鮮貝燉飯」三道全新料理。其中，將花蓮名產剝皮辣椒製成西式燉飯醬汁，呼應透抽、淡菜、白蝦的鮮甜，獨特的燉飯讓人食慾大開。

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