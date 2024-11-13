董陽孜前進紐約 為大都會博物館「寫大字」

台灣當代書法家董陽孜將於紐約大都會藝術博物館，舉辦美國首次大展「大廳委託創作：董陽孜—對話」，為博物館大廳創作2件巨幅漢字書法作品，展前董陽孜也接受美國紐約時報專訪。

董陽孜的「對話」展覽（The Great Hall Commission:Tong Yang-Tze, Dialogue）包括2件覆蓋大都會藝術博物館大廳兩側牆面的巨幅書法作品，作品高約362公分、寬約725公分，內容摘錄自漢籍古典文本，以韻律流動的筆觸描繪漢字之美，使文字與新古典主義建築產生共鳴。

文化部今天發布新聞稿表示，美國紐約時報10日紙本版大幅刊出董陽孜專訪報導，紐時中文網12日也報導董陽孜以「筆墨寫自由」，是「為大都會博物館『寫大字』的台灣書法家」。

報導提到，董陽孜常將自己比作音樂不斷變化的爵士樂手，在她的書法作品中沒有兩筆是相同的，為創作注入即興成分。董陽孜也將她的藝術生涯歸功於台灣，「在台灣，無限的自由讓我可以一心一意去鑽研我的藝術。」

董陽孜自幼學習書法，並在台灣師範大學美術系和美國麻州大學阿姆赫斯特分校修習藝術與油畫，結合西方繪畫與東方書法的精髓，成為當代書法的先驅。董陽孜以其獨特的巨幅草書風格聞名，作品不僅保留書法的精髓，還加入當代藝術的構圖理念，讓漢字在空間中充滿動態與張力。

展覽將於當地時間21日開幕，當日將舉辦董陽孜藝術講座，由策展人馬唯中與藝術家董陽孜對談，分享本次創作的挑戰及心得；「大廳委託創作：董陽孜—對話」21日起將在大都會藝術博物館大廳展出至2025年4月8日。