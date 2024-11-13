快訊

波波醫師爭議驚動賴總統 衛福部臨時記者會祭三大措施

桃園育達高中校車放學猛撞路樹 司機學生8人輕重傷緊急送醫

12強Live／陳晨威滿貫砲、陳傑憲加碼兩分砲 二局下中華隊6：0領先南韓

董陽孜前進紐約 為大都會博物館「寫大字」

中央社／ 台北13日電
董陽孜為台灣當代知名書法家之一，她將於紐約大都會藝術博物館，舉辦美國首次大展。圖為董陽孜出席台灣的個展。圖／聯合報系資料照片
董陽孜為台灣當代知名書法家之一，她將於紐約大都會藝術博物館，舉辦美國首次大展。圖為董陽孜出席台灣的個展。圖／聯合報系資料照片

台灣當代書法家董陽孜將於紐約大都會藝術博物館，舉辦美國首次大展「大廳委託創作：董陽孜—對話」，為博物館大廳創作2件巨幅漢字書法作品，展前董陽孜也接受美國紐約時報專訪。

董陽孜的「對話」展覽（The Great Hall Commission:Tong Yang-Tze, Dialogue）包括2件覆蓋大都會藝術博物館大廳兩側牆面的巨幅書法作品，作品高約362公分、寬約725公分，內容摘錄自漢籍古典文本，以韻律流動的筆觸描繪漢字之美，使文字與新古典主義建築產生共鳴。

文化部今天發布新聞稿表示，美國紐約時報10日紙本版大幅刊出董陽孜專訪報導，紐時中文網12日也報導董陽孜以「筆墨寫自由」，是「為大都會博物館『寫大字』的台灣書法家」。

報導提到，董陽孜常將自己比作音樂不斷變化的爵士樂手，在她的書法作品中沒有兩筆是相同的，為創作注入即興成分。董陽孜也將她的藝術生涯歸功於台灣，「在台灣，無限的自由讓我可以一心一意去鑽研我的藝術。」

董陽孜自幼學習書法，並在台灣師範大學美術系和美國麻州大學阿姆赫斯特分校修習藝術與油畫，結合西方繪畫與東方書法的精髓，成為當代書法的先驅。董陽孜以其獨特的巨幅草書風格聞名，作品不僅保留書法的精髓，還加入當代藝術的構圖理念，讓漢字在空間中充滿動態與張力。

展覽將於當地時間21日開幕，當日將舉辦董陽孜藝術講座，由策展人馬唯中與藝術家董陽孜對談，分享本次創作的挑戰及心得；「大廳委託創作：董陽孜—對話」21日起將在大都會藝術博物館大廳展出至2025年4月8日。

博物館 紐約時報 董陽孜

延伸閱讀

第三屆橫山書法研究論文獎全球徵件！首獎獎金新臺幣15萬，與轉型提名雙軌募集

川普回來了 中國學者：不可能指望他為了台灣跟中國打仗

桃園一日遊怎麼玩？精選青埔順遊路線，讓你玩好玩滿美照拍不完！

觀漢字藝術節有感 理工男張善政靠簽名簽公文練字

相關新聞

寫出好字先懂紙 台積電推廣書篆讓青年學子走進蓪草紙書法世界

傳承千年以來，在不同紙張上所書寫的事件與故事，不僅乘載了知識與文化的傳遞，也讓身處於科技時代的人們，能藉此深入瞭解各時代...

WirForce 2024電競嘉年華重磅來襲 宏碁Predator電競新品系列現場首亮相

亞洲規模最盛大的電競嘉年華WirForce 2024迎來十周年，將從11月14日至11月17日於花博爭豔館帶來連續4天3...

京站小碧潭餐飲新品牌再加3 新店首家「點爭鮮」進駐

京站小碧潭店自開幕以來，即以新店人的第二張餐桌為定位，京站小碧潭店為了強化餐飲力，提供在地居民多元選擇，近期陸續引進四家...

花東美食上桌！金色三麥ＸSinasera 24 集章再換好禮

花東開動吧！這是金色三麥聯手Sinasera 24主廚楊柏偉打造的「餐桌共好」，由名廚監製客座菜，將花東好料...

獨家冬蔭功、狸貓烏龍麵！「切麥狐狸」2號店開幕享5折

由「丸莊醬油」、「麻膳堂」共同經營的「切麥狐狸 烏龍麵專賣」，繼於春大直開幕首間門市後，即日起再於台北中山商圈開設二號店...

京站周年慶拚加碼！滿3800送500 買特惠組再送商品券

百貨周年慶準備輪到台北車站商圈，京站時尚廣場將於11月20日至12月16日展開周年慶，有感今年周年慶是場硬戰，京站今年為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。